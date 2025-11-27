Logo

Vuittons Winter-Looks Deluxe

Fashion
Louis Vuittons H/W-Kollektion

Die edlen Looks aus der Herbst/Winter-Kollektion von Louis Vuitton

©Theresa Kaindl
Die aktuelle H/W-Kollektion von Louis Vuitton huldigt dem Handwerk. Das Motto der edlen Looks der französischen Maison: die Kunst liegt in den Details! 

von

Michaela Strachwitz

Louis Vuitton setzt auf Leder

Fixstarter an kalten Tagen: Wunderschöne Leder-Kreation im Bicolor-Look.

 © Theresa Kaindl

Die österreichische Fotografin Theresa Kaindl inszenierte für uns in Kooperation mit Louis Vuitton die aufregenden Kreationen von Nicolas Ghesquière für Louis Vuitton. Die Essenz der Kollektion: Handwerk trifft auf Highfashion, entspanntes Layering und luxuriöse Materialien sorgen für Spannung.

Zweiteiler mit Wow-Faktor

Unser Party-Favourite: Mit Glasperlen besticktes Spaghettiträger-Kleid aus Seidenmischung.

 © Theresa Kaindl
Power-Schultern und Accessoires mit Ewigkeits-Faktor

Styling-Joker: Power-Schultern und Accessoires mit Ewigkeits-Faktor.

 © Theresa Kaindl
Rüschen-Rock mit Wow-Faktor

Chic wie Carrie Bradshaw: Kastig geschnittener Pullover, gerüschter Tutu-Rock aus Seide – und natürlich die edlen Accessoires der Maison.

 © Theresa Kaindl
Trench mal anders

Hightech à la Vuitton: Mantel aus technischem Material, Maxikleid darunter aus Seide mit Dessousdetails, Strümpfe, Heels „Parure“ und Bag „Lanterne“.

 © Theresa Kaindl

Über die Autor:innen

Michaela Strachwitz

Chefredakteurin für Mode, Beauty & Lifestyle

Michaela ist seit 2024 Chefredakteurin bei WOMAN für die Themen Mode, Beauty & Lifestyle. Davor war sie 8 Jahre lang stellvertretende Chefredakteurin und 9 Jahre Chefin vom Dienst.

