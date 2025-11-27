Vuittons Winter-Looks Deluxe

Die aktuelle H/W-Kollektion von Louis Vuitton huldigt dem Handwerk. Das Motto der edlen Looks der französischen Maison: die Kunst liegt in den Details!
Die österreichische Fotografin Theresa Kaindl inszenierte für uns in Kooperation mit Louis Vuitton die aufregenden Kreationen von Nicolas Ghesquière für Louis Vuitton. Die Essenz der Kollektion: Handwerk trifft auf Highfashion, entspanntes Layering und luxuriöse Materialien sorgen für Spannung.
