Blau machen im Office? Gelingt mit diesen 4 Jeanstrends!

Fashion
1 min
Streetstyle Frau mit Allover-Denim mit taillierter Jacke und Sonnenbrille

©Getty Images
Lässig? Ja! Aber auch Officetauglich? Durchaus! Die neuen jeans-trends tragen wir jetzt auch im Business-Chic!

Blurred image background
Streetstyle von Frau mit weißem Hend, Krawatte und langem Falten-Jeansrock und Suede-Tasche

 © Getty Images

Die rocken!

Für casual Looks sind Jeansröcke ohnehin die perfekte Basis, aber jetzt bekommen sie mit eleganten (Schluppen-)Blusen, Krawatten oder zu Rolli-und-Blazer-Kombis ein Upgrade in die Business-Class. Pumps, Kitten-Heel-Booties oder hohe Absatzstiefel sorgen jedenfalls für die nötige Prise Eleganz. Grundsätzlich gilt beim Styling: Je dunkler der Denimstoff, desto edler die Optik.

Blurred image background
Kampagnenbild von Frau mit rosa Tweed-Jacke, schwarz-goldener Lederbag, weißen heels und Jeans mit Rautenmuster

 © Courtesy of Balmain

Statement-Denim

Balmain kombiniert zur effektvollen Jeans mit Rauten-Dekor eine klassische Tweedjacke – so chic fürs Office!

Blurred image background
Kampagnenbild Frau vor weißem Hintergrund, blauer Barrel-Jeans und weißer Bluse und Loafern

 © Courtesy of Opus

Best of Barrel

Zwischen Coolness und Komfort: Barrel-Cuts (wie hier von Opus) zeichnen sich durch hoch sitzende Modelle aus, die am Oberschenkel weit sind und zum Knöchel hin schmal zulaufend – das schafft eine markante, aber tragbare Silhouette. Dazu passen Kastenjacken und Loafer. Wer es weicher mag, trägt dazu Seidenkreationen in Candy Colours.

Blurred image background
Streetstyle: Frau mit allover-Denim mit Taillierter Jacke , Sonnenbrille und Gucci-Tasche

 © Getty Images

Allover

Matching Sets aus dunklem Raw-Denim sind gerade so etwas wie die neuen Anzüge, stehen für Urban Chic und eignen sich ideal im Business-Kontext. Was den Look ausmacht, ist der richtige Fit: Taillierte Jacken oder Modelle mit verkürztem Bund formen die Silhouette und veredeln das roughe Material. Bei den Hosen dominieren „Flared“- oder „Skinny“-Stil zu Loafern, Ballerinas oder Sneakern.

