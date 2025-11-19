Blau machen im Office? Gelingt mit diesen 4 Jeanstrends!

Lässig? Ja! Aber auch Officetauglich? Durchaus! Die neuen jeans-trends tragen wir jetzt auch im Business-Chic!
Die rocken!
Für casual Looks sind Jeansröcke ohnehin die perfekte Basis, aber jetzt bekommen sie mit eleganten (Schluppen-)Blusen, Krawatten oder zu Rolli-und-Blazer-Kombis ein Upgrade in die Business-Class. Pumps, Kitten-Heel-Booties oder hohe Absatzstiefel sorgen jedenfalls für die nötige Prise Eleganz. Grundsätzlich gilt beim Styling: Je dunkler der Denimstoff, desto edler die Optik.
Statement-Denim
Balmain kombiniert zur effektvollen Jeans mit Rauten-Dekor eine klassische Tweedjacke – so chic fürs Office!
Best of Barrel
Zwischen Coolness und Komfort: Barrel-Cuts (wie hier von Opus) zeichnen sich durch hoch sitzende Modelle aus, die am Oberschenkel weit sind und zum Knöchel hin schmal zulaufend – das schafft eine markante, aber tragbare Silhouette. Dazu passen Kastenjacken und Loafer. Wer es weicher mag, trägt dazu Seidenkreationen in Candy Colours.
Allover
Matching Sets aus dunklem Raw-Denim sind gerade so etwas wie die neuen Anzüge, stehen für Urban Chic und eignen sich ideal im Business-Kontext. Was den Look ausmacht, ist der richtige Fit: Taillierte Jacken oder Modelle mit verkürztem Bund formen die Silhouette und veredeln das roughe Material. Bei den Hosen dominieren „Flared“- oder „Skinny“-Stil zu Loafern, Ballerinas oder Sneakern.