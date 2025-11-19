Blau machen im Office? Gelingt mit diesen 4 Jeanstrends!

Matching Sets aus dunklem Raw-Denim sind gerade so etwas wie die neuen Anzüge, stehen für Urban Chic und eignen sich ideal im Business-Kontext. Was den Look ausmacht, ist der richtige Fit: Taillierte Jacken oder Modelle mit verkürztem Bund formen die Silhouette und veredeln das roughe Material. Bei den Hosen dominieren „Flared“- oder „Skinny“-Stil zu Loafern, Ballerinas oder Sneakern.