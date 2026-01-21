Schön, smart, selbstbestimmt: Hansaton zeigt, dass Hörgeräte Lifestyle sein können

„Das beste“ Hörgerät ist das, das optimal zu Ihnen passt. Technologisch bieten aktuelle Premium-Hörgeräte verschiedener Marken exzellente Klangqualität und smarte Features. Ob extra langlebige Akku-Technologie für Vieltelefoniererinnen, robustes Design für sportliche Outdoor-Fans oder besonders kleine Bauform für maximale Diskretion: Hansaton begleitet Sie auf dem Weg zum guten Hören und Verstehen – individuell, einfühlsam und mit technischem Know-how. In über 115 Fachgeschäften österreichweit beraten Sie erfahrene Hörakustiker:innen persönlich.

„Was ich besonders oft höre: ‚Ich hätte nie gedacht, dass sich Hören so natürlich anfühlen kann.“, erzählt eine Hörakustikmeisterin von Hansaton. „Unsere Kundinnen und Kunden sind oft überrascht, wie schnell sich ihr Alltag verbessert – in Gesprächen, in lauten Umgebungen, aber auch beim Telefonieren. Für viele ist es ein echter Neustart.“

Von der Analyse Ihres aktuellen Hörvermögens bis zur Auswahl des passenden Gerätes steht dein Alltag im Mittelpunkt. Auch der Service danach zählt: Feinjustierung, Reinigung und Support sind selbstverständlich inklusive.

