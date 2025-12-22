Wie Raumgestaltung zur Self-Care werden kann

Klar, einen Schrank oder einen Schreibtisch werden die meisten in ihrer Wohnung wohl brauchen. Welche Farbe er hat, ist doch nicht so wichtig, oder? Heutzutage wird Interior-Design immer wichtiger und relevanter für Individuen. Der stressige Alltag veranlasst Menschen dazu, sich in ihren eigenen vier Wänden wohlfühlen zu wollen, und das stärker denn je. Studien der Umweltpsychologie zeigen, dass Räume mit bewusst gewählten Farben und Motiven Stress reduzieren, Fokus steigern und sogar einen Einfluss auf die Schlafqualität haben können.

Naturmotive können zum Beispiel das Stresslevel senken und das Nervensystem beruhigen. Pastelltöne fördern Leichtigkeit und Entspannung während kräftige Farben wie Terracotta oder Petrol Energie und Selbstbewusstsein spenden. Zudem inspiriert abstrakte Kunste zu kreativen Gedanken. All diese Erkenntnisse können hilfreich sein, wenn Sie dabei sind Ihr Zuhause neu zu gestalten. Es müssen nicht immer große und zeitaufwändige Umgestaltungen sein, die für einen bemerkbaren und vor allem spürbaren Unterschied sorgen. Selbst eine Stunde Ausmisten oder Verrücken von Möbeln und Dekoelementen kann einen Unterschied bewirken.

Gerade für Frauen, die viel zwischen Job, Familie, Beziehung und Sozialleben balancieren, kann das Schaffen eines Rückzugortes hilfreich sein, um neue Energie zu tanken und zu entspannen.