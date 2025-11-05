Die Infaulencerin

Nadine Wagenaar :

Arbeit war für mich Mittel zum Zweck, um mir in meiner Freizeit Dinge leisten zu können, die mir Spaß machten. Der Vollzeitjob hat mich nie wirklich erfüllt. Ich kann mich noch gut erinnern, als mich mein Papa fragte, ob es mir Spaß macht. Und ich habe das so abgetan mit: Komm schon, ist doch wurscht, es geht ja nur ums Geld. Heute sehe ich das anders.



