Logo

Die Infaulencerin

Subressort
Gesellschaft
Aktualisiert
Lesezeit
7 min
Nadine Wagenaar

©Nadine Wagenaar
  1. home
  2. Impact
  3. Gesellschaft

Sie ist Deutschlands bekannteste Arbeitslose: Influencerin Nadine Wagenaar feiert ihre Tagesfreizeit auf Instagram und eckt damit ziemlich an. Dabei spricht sie offen über ihre Kündigung und möchte anderen Mut machen.

von

Bild von Angelika Strobl

Angelika Strobl

Mein Name ist Nadine. Ich wurde vor 415 Tagen gekündigt und nehme euch heute mit in meinen brotlosen Alltag.“ – So ähnlich starten alle Instagram-Videos von Nadine Wagenaar, 34. Die Berliner Influencerin gibt dabei satirische Einblicke in ihr Leben und spricht offen darüber, wie es ihr ohne fixen Erwerbsjob geht. Mittlerweile ist sie damit so erfolgreich, dass sie den Sprung in die Selbstständigkeit wagt.

WOMAN

Sie bezeichnen sich humorvoll als „Sozialschmarotzerin“ und „Infaulencerin“ – Ihr Instagram-Content geht dabei durch die Decke. Wie erklären Sie sich das?

Nadine Wagenaar

In unserer leistungsgetriebenen Gesellschaft ist Arbeitslosigkeit ein großes Tabuthema. Vor allem Instagram lebt ja davon, was für tolle Urlaube jemand macht oder wie erfolgreich man ist. Man schämt sich dafür, keinen Job zu haben. Aber genau solche Themen haben auf Social Media enormes Potenzial, erfolgreich zu werden, weil sich viele denken: Endlich spricht mal jemand darüber, wie das wirklich ist, wenn man gekündigt wurde.

WOMAN

Wie denken Sie heute über Ihren Rauswurf?

Nadine Wagenaar

Danke an meinen Ex-Arbeitgeber, der mich betriebsbedingt – im Homeoffice über Google Meet – gekündigt hat. Ohne ihn wäre ich niemals auf Instagram gelandet. Ich hätte mir im Nachhinein ein persönliches, wertschätzendes Gespräch auf Augenhöhe gewünscht. So, wie es aber gelaufen ist, hat es einen starken Nachgeschmack hinterlassen: „Tja, am Ende bist du nur eine Ressource.“ Es war maximal ernüchternd, weil ich dank Kamera zusehen konnte, wie mir im Schock das Gesicht zusammengefallen ist, während die Personalerin ihren Standardtext runterratterte.

WOMAN

Ihr erstes Video hatte zwei Millionen Views …

Nadine Wagenaar

Meine Arbeitslosigkeit hat einige getriggert, dabei wollte ich die Leute anfangs nur durch den Tag mitnehmen. Mittlerweile gehe ich mehr in Richtung Satire, spiele mit gesellschaftlichen Klischees. Das regt die Leute noch mehr auf. Aber genau darauf lege ich es an: Wenn sie meinen, sich durch meine Inhalte getriggert zu fühlen, dann kriegen sie es jetzt aber so richtig ab!

WOMAN

Was war Ihre erste Reaktion?

Nadine Wagenaar

Ich war wütend, traurig und geschockt. Aber das Gute daran war, dass ich nach der Kündigung den Laptop zuklappen konnte und meinen Emotionen freien Lauf lassen durfte, weil ich zu Hause war. Aber dann dachte ich: Okay, Nadine, du traust dich jetzt einfach mal und suchst dir nicht gleich wieder den nächstbesten 9-to-5Job, um erneut im Hamsterrad zu landen.

WOMAN

Warum fühlen sich so viele Menschen von Ihren Aussagen provoziert?

Nadine Wagenaar

Alles wird teurer, und die hohen Steuerabgaben fließen direkt zu den Arbeitslosen – so denken viele. Das macht wütend, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet und sich kaum noch etwas leisten kann. Dazu kommt auch, dass durch RTL2 oder die Bild-Zeitung ein bestimmtes Bild von Arbeitslosen geprägt wird: faule Menschen, die nur Sozialleistungen einheimsen.

WOMAN

Welche Rolle spielte der Job als SEO-Managerin in Ihrem Leben?

Nadine Wagenaar

Arbeit war für mich Mittel zum Zweck, um mir in meiner Freizeit Dinge leisten zu können, die mir Spaß machten. Der Vollzeitjob hat mich nie wirklich erfüllt. Ich kann mich noch gut erinnern, als mich mein Papa fragte, ob es mir Spaß macht. Und ich habe das so abgetan mit: Komm schon, ist doch wurscht, es geht ja nur ums Geld. Heute sehe ich das anders.

WOMAN

Sie ernten auch viele Hasskommentare …

Nadine Wagenaar

Ich merke, was in den Köpfen der Menschen verankert ist – was darf man überhaupt als Arbeitslose? Sushi essen, an den Wochenenden an die Ostsee fahren oder eine elektrische Zahnbürste benutzen gehört nicht dazu.

WOMAN

Was möchten Sie mit Ihren Inhalten vermitteln?

Nadine Wagenaar

Eine Kündigung ist nicht das Ende der Welt. Es kann jede und jeden treffen und ist nichts, wofür man sich schämen muss, weil es nichts mit Scheitern zu tun hat. Es kann ja auch eine tolle Chance sein, umzudenken und etwas Neues zu machen. Ich möchte Leute ermutigen, sich weniger schlecht zu fühlen, wenn sie arbeitslos sind oder gekündigt wurden.

WOMAN

Was bedeutet für Sie Erfolg?

Nadine Wagenaar

Erfolg ist für mich die Freiheit, das zu tun, worauf ich Lust habe. Etwas, das mich glücklich macht und erfüllt. Geld hat für mich keinen so hohen Stellenwert mehr.

WOMAN

Und wie geht es jetzt weiter?

Nadine Wagenaar

Dadurch, dass ich nach meiner zweiten Knieoperation nur mehr daran denke, so schnell wie möglich wieder gesund zu werden, ist nicht so viel Platz für andere Sorgen. Momentan bin ich die perfekte Klischeearbeitslose, weil ich nur rumliege. Ich darf mein steifes Bein halt noch nicht belasten. (lacht)

Über die Autor:innen

Bild von Angelika Strobl

Angelika Strobl

Redakteurin für Porträts & Reportagen

Angelika schreibt für WOMAN für das Ressort Porträts & Reportagen.

-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen