Inna Shevchenko: "Dialog statt Parolen"

Sie ist eine der mutigsten Frauen der Gegenwart: Inna Shevchenko. Aktivistin, Schriftstellerin und Mitbegründerin der internationalen feministischen Bewegung FEMEN, die in der Ukraine entstand und für ihre politischen Kunst- und Protestaktionen bekannt ist. Seit 2013 lebt die 35-Jährige in Paris im politischen Asyl. Am 10. Oktober startete „Girls & Gods“ im Kino – eine Dokumentation von Arash T. Riahi und Verena Soltiz, in der Shevchenko auf unterschiedliche Frauen trifft und den Dialog sucht: Gläubige, Theologinnen, Aktivistinnen und religiöse Feministinnen, die ihren Glauben verteidigen. Im Interview mit WOMAN spricht die Aktivistin über ihren Wechsel vom Protest zur Begegnung. Während der Dreharbeiten lernte sie, Widersprüche auszuhalten, Gemeinsamkeiten zu entdecken und Menschen zu begegnen, denen sie sich früher verschlossen hätte ...