Kraftakt Leben: Kinostart von „Wise Women“

Nicole Scherg :

Wie ein Geburtssystem funktioniert, hängt maßgeblich davon ab, wie wohlhabend ein Land ist. Die medizinische Infrastruktur ist dabei der größte Einflussfaktor. Franka Cadée, die ehemalige Präsidentin des ICM (International Confederation of Midwives, Anm.), hat etwas gesagt, das mich nicht mehr loslässt, nämlich dass es kaum ein Geburtssystem gibt, in dem Frauen das bekommen, was sie brauchen. Frauen - und damit auch ihre Hebammen -bewegen sich ständig zwischen "too much, too soon" und "too little, too late". Entweder ist die Geburt übertechnisiert oder die Versorgung so schlecht, dass weiterhin viele Mütter und Kinder sterben. Es ist ein politisches Thema, und viele Entscheidungen werden noch immer in Gremien getroffen, in denen die Lebensrealität von Frauen kaum vertreten ist. Studien zeigen, dass jeder investierte Dollar bis zu 16-fach zurückfließt. Hebammen sind also hocheffizient und gleichzeitig kostengünstig. Und trotzdem passiert politisch zu wenig.



