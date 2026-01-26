Was braucht unsere Welt jetzt

Ein paar Wochen nach unserem Telefonat treffen wir uns im Wiener Hotel Imperial, wo Freeman seit fünf Jahren lebt, zum Interview. Das berühmte Haus am Ring ist jetzt ihr Zuhause: „Ich werde hier behandelt wie eine Dame. Besser als im Altersheim, dort ist es ja wie im Gefängnis. Und warum soll jemand anderer das Recht haben, mir zu sagen, wie ich mein Leben leben soll, wenn ich noch gesund bin?“ Bevor wir losstarten, bittet sie noch um einen Kaffee. Der Roomservice weiß natürlich, wie ihn die 98-Jährige am liebsten serviert bekommt: „Viel Kaffee in einer Kanne und dazu eine kleine Tasse. Das ist das Beste an diesem Hotel, sie verwöhnen mich so. Man muss nur alt genug werden und ein bisschen Geduld mit dem lieben Herrgott haben“, lacht sie. Und während sie sich aus der Kanne vorsichtig einschenkt, meint sie: „Ich bin jetzt fast 100, aber ich bin noch da, weil ich noch etwas zu schaffen habe auf der Erde. Und wenn ich meine Aufgabe erfüllt habe, bin ich fertig und geh schlafen.“ Damit beginnt unser Gespräch – über das Leben und die Kunst, nicht bitter zu werden.