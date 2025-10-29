Wer denkt eigentlich noch ans Klima?

Was das Klima angeht, hat sich das Klima gewandelt. Während die Temperaturen steigen, sinkt das Interesse am Umweltschutz. Eine aktuelle Umfrage, die das Linzer Market-Institut im Juli für den Standard durchgeführt hat, zeigt, wie stark das Thema an Bedeutung verloren hat. Nur noch halb so viele Befragte wie zu Beginn des Jahrhunderts halten es für „sehr wichtig“. 27 Prozent – gegenüber 20 Prozent vor zweieinhalb Jahren – finden Klimaschutz inzwischen übertrieben. Auch die Zahl der Leugner:innen wächst. Die Fakten dagegen sind eindeutiger und drastischer denn je: Dürren, Überschwemmungen und Extremwetterereignisse nehmen zu. 63.000 Tote starben an den Folgen der Rekordhitze im Sommer 2024 in Europa.



Doch in der politischen und gesellschaftlichen Wahrnehmung hat das Klima in Zeiten multipler Krisen Konkurrenz bekommen: Statt „Fridays for Future“ dominieren mittlerweile Krieg, Teuerung und Migration die Schlagzeilen. Das ist wenig verwunderlich: Während die Klimakrise langfristig, global und abstrakt ist, spüren wir die Inflation tagtäglich an der Supermarktkasse. Gegen diese Unmittelbarkeit hat selbst die größte Bedrohung der Menschheit einen schweren Stand. Selbst dann, wenn ihre Auswirkungen zum Teil schon heute nicht mehr rückgängig zu machen sind. Hinzu kommt: Auf fatale Weise sind all diese Krisen miteinander verknüpft. Und die Klimafrage ist längst Teil eines Kulturkampfes geworden. Verstärkt hat diese Entwicklung nicht zuletzt die erneute Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten. Für ihn ist die Klimakatastrophe keine naturwissenschaftlich belegte Tatsache, sondern lediglich eine Meinung.



Doch die Illusion, man könne die Erderwärmung in der Prioritätenliste nach hinten reihen, ist gefährlich. Die Klimakrise ist nicht geduldig. Sie wartet nicht, bis sich die geopolitische Lage beruhigt hat oder wir die vielen anderen Herausforderungen gemeistert haben. Im Gegenteil: Jede Verzögerung erhöht die Kosten auf lange Frist. Den Preis dafür werden nachfolgende Generationen zahlen. Jedes politische Zögern wird in Jahrzehnten nicht nur als Fehler, sondern als moralisches Versagen und Verantwortungslosigkeit gelesen werden.