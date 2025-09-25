Naomi Watts: Befreiender Aufbruch

Sie wäre fast vom Behandlungsstuhl gefallen: Als Naomi Watts mit 36 Jahren von ihrem Gynäkologen erklärt bekam, dass sie kurz vor den Wechseljahren steht, war sie fassungslos. Die Nachricht hat die Hollywoodschauspielerin erschüttert, schließlich versuchte sie gerade, mit ihrem damaligen Partner eine Familie zu gründen. Ihr Schock über die Perimenopause saß tief. Watts zweifelte an sich, fühlte sich schuldig und hatte mit starken Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen. „Bin ich eine alte Frau geworden, ohne es überhaupt zu merken? Was habe ich falsch gemacht?“, erinnert sich die Schauspielerin in ihrem nun auf Deutsch erschienenen Buch „Jetzt schon? Alles, was ich gerne über die Wechseljahre gewusst hätte“ (DuMont) an diese prägende Erfahrung.



Naomi Watts ärgerte sich darüber, dass ihre Ärzte sie nicht besser darauf vorbereitet hatten. Denn erst nach und nach konnte sich die damals 36-Jährige erklären, dass Nachtschweiß, Stimmungsschwankungen und unregelmäßige Perioden erste Symptome der Wechseljahre waren und nichts mit dem Stress nächtlicher Drehpläne oder einem zusätzlichen Glas Wein zum Abendessen zu tun hatten, wie ihre Ärzte zuvor angedeutet hatten.

Klar, nur ein geringer Teil der Frauen (etwa ein Prozent) kommt vor dem 40. Lebensjahr in die Wechseljahre. Umso verständlicher, dass die Schauspielerin im Stillen litt und sich komplett alleingelassen fühlte. „In Hollywood hatte keiner ein Sterbenswörtchen darüber zu sagen“, beklagt sie in ihrem Buch. „Schon seit ich mit der Schauspielerei begonnen hatte, hatte man mich davor gewarnt, mein Alter irgendwie anzusprechen. Wenn man nicht gerade 23 oder jünger sei, wäre das ein Karrierekiller. Ich würde keine Arbeit mehr finden, wenn ich zugäbe, in der Perimenopause oder gar Menopause zu sein“, so Watts. In Hollywood-Kreisen gelten Frauen ab diesem Alter als „unfickbar.“ Doch es kam anders.