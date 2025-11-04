Gastbeitrag: Keine Angst vor Krafttraining - Ihr Zyklus zeigt Ihnen den besten Weg

Starten Sie sanft: In den ersten Tagen der Periode hängt viel davon ab, wie stark die Beschwerden sind. Bei Regelschmerzen kann leichte Bewegung wie Spazierengehen, Stretching oder Mobility helfen. Wenn es Ihnen aber gut geht, können Sie ein Training in moderater Intensität (ca. 60–80 % Ihrer gewohnten Leistung) durchführen und weiter Fortschritte machen.

Energie nutzen: Fühlen Sie sich nach der Periode voller Kraft, ist das eine gute Phase, um Ihre Leistung zu steigern – zum Beispiel das Gewicht etwas zu erhöhen oder zusätzliche Wiederholungen zu schaffen. Wer nicht strikt einem festen Trainingsplan folgt, kann in dieser Zeit auch neue Übungen ausprobieren. Oft ist die Konzentration hormonell bedingt besser, was sich fürs Technik- oder Skill-Training besonders anbietet.

Ihr Kopf zählt: Wenn Sie sich müde oder schlapp fühlen, wählen Sie eine kürzere oder leichtere Einheit. Nutzen Sie das Training dann vor allem, um sich mental zu sammeln und Ihren Fokus zu stärken – Bewegung kann gerade in solchen Momenten helfen, den Kopf frei zu bekommen.

Notizen machen: Schreiben Sie sich auf, wann Sie sich stark oder eher erschöpft fühlen – so erkennen Sie mit der Zeit Ihre Muster.