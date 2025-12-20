Gastbeitrag: Krafttraining für Frauen in den 20ern und 30ern - so bleiben Sie dran

Wenn Sie (wieder) anfangen, brauchen Sie nicht den perfekten Plan. Sie brauchen ein System, das Sie umsetzen können – auch in vollen Wochen.

Drei Bausteine machen den Unterschied:

1) Ein klarer Rahmen: 2–3 Einheiten pro Woche reichen völlig. Wichtig ist: wiederholbar.

2) Ein „Minimum“, das immer geht: Eine kurze Einheit (20–30 Minuten) für Tage, an denen alles zu viel ist. So bleiben Sie im Rhythmus.

3) Progression ohne Druck: Nicht jede Woche „mehr“. Sondern: mal mehr, mal weniger – aber insgesamt nach vorne.

Ein typischer Aha-Moment, den ich oft höre: „Ich merke erst jetzt, wie viel Energie mir Krafttraining im Alltag gibt.“ -Sarah, 28