Gastbeitrag: Perimenopause - Warum Krafttraining für Frauen jetzt besonders wichtig ist

Die Perimenopause ist eine Phase, die viele Frauen überrascht. Plötzlich fühlt sich der eigene Körper anders an: Die Energie schwankt, die Regeneration dauert länger, Kraft scheint nicht mehr so konstant abrufbar zu sein. Diese Veränderungen haben einen Grund und genau hier kommt Krafttraining ins Spiel.

Viele Frauen beschreiben diese Phase nicht sofort als „Perimenopause“, sondern eher so:

Sie merken, dass sich der Körper anders anfühlt als früher, obwohl Sie im Alltag eigentlich nichts verändert haben. Manche Tage sind Sie voller Energie, an anderen fühlen Sie sich schneller erschöpft.Und manchmal kommt das Gefühl auf, der eigene Körper spiele nicht mehr mit.

In der Perimenopause verändern sich die weiblichen Hormone, vor allem Östrogen und Progesteron. Diese Hormone beeinflussen nicht nur den Zyklus, sondern auch Muskelkraft, Stabilität und Belastbarkeit. Die gute Nachricht: Mit dem richtigen Krafttraining können Sie Ihren Körper aktiv unterstützen und das auch als Anfängerin. - Gastbeitrag von Fitnesstrainerin Patricia Neidhardt.