Was heilt uns? Tipps aus 5.000 Jahren Medizingeschichte

Sie hatte nie ein Krankenhaus von innen gesehen und starb mit 117 Jahren friedlich und schmerzfrei. Maria Branyas Morera, geboren am 4. März 1907 in San Francisco, war bis zu ihrem Tod am 19. August 2024 die älteste lebende, verifizierte Person der Welt, bestätigt von Guinness World Records.

Wissenschaftler:innen, die das Geheimnis der außergewöhnlichen Langlebigkeit von Maria Branyas Morera untersuchten, fiel besonders ein Befund auf: Der Darm der Spanierin war außergewöhnlich reich an Milchsäurebakterien – eine Beobachtung, die sich still und unaufgeregt in die aktuelle LongevityForschung einfügt und die gleichzeitig wie eine Rückkehr zu uraltem Wissen wirkt.

Für Johannes Huber, Arzt, Theologe und Universalgelehrter, war dieser Befund ein Déjà-vu. Für mich ebenfalls. Wir hatten uns ursprünglich über die Selbstheilungsinstinkte von Tieren unterhalten, ein Randthema, nur um festzustellen, dass es ein Fenster zu etwas sehr Altem öffnete: dem medizinischen Urwissen der Menschheit. Schimpansen, die instinktiv zu herben Pflanzen mit Gerbstoffen wie Hibiskus greifen, wenn sie Würmer haben; Elefantenkühe, die gezielt nach bestimmten Wurzeln suchen, um die Geburt einzuleiten. Die Tierwelt, so wurde uns klar, verfügt über einen inneren Heilleitfaden. Und wir stellten uns die Fragen: Könnten Menschen einen solchen Instinkt einst ebenfalls besessen haben? Und könnten seine Spuren noch immer in uns liegen, nur zugedeckt von Moderne und Medizin? Was liegt dort verborgen?