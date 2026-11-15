Bei bellaflora erwartet Sie eine große Auswahl an stimmungsvoller Weihnachtsdeko und inspirierenden Geschenkideen. Ob blühende Pflanzen, praktisches Gartenzubehör, stilvolle Wohnaccessoires oder kulinarische Köstlichkeiten: Hier finden Sie für jeden Geschmack das passende Geschenk.

Und falls die Entscheidung doch einmal schwerfällt, ist die bellaflora Geschenkkarte die perfekte Wahl. Sie schenkt Vielfalt und macht garantiert Freude. Geschenkkarten sind an allen bellaflora Kassen sowie online erhältlich.

Passend zur Vorfreude auf Weihnachten verlosen wir 4 bellaflora Geschenkkarten im Wert von je 50 €. Ob Sie sich damit selbst eine Freude machen und in unserer Weihnachtswelt für sich stöbern oder die Geschenkkarte an Familie, Freunde oder andere Herzensmenschen weiterverschenken bleibt ganz Ihnen überlassen.