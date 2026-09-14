Gewinnen Sie die NEUEN Borotalco® Deo-Tücher & ein tolles Borotalco® Paket!

Jetzt mitmachen und die NEUEN Borotalco® Deo-Tücher & ein tolles Borotalco® Paket gewinnen!
Der Tag ist noch lange nicht vorbei, aber eine Dusche gerade nicht in Sicht? Ob nach dem Pilates, auf dem Weg vom Büro zum nächsten Termin oder einfach zwischendurch: Die neuen Borotalco® Deo-Tücher sind die praktische 2-in-1-Lösung für unterwegs.
Ein Tuch genügt, um die Achseln sanft zu reinigen und gleichzeitig neuen Deo-Schutz aufzutragen. So werden Schweiß und Gerüche entfernt, während die mit Anti-Odor-Molekülen angereicherte Formel hilft, der Schweißbildung vorzubeugen und zuverlässigen Deo-Schutz bietet – ganz unkompliziert, genau dann, wenn Sie ihn brauchen.
Die Tücher bestehen aus natürlichen Rohstoffen, sind dermatologisch getestet und kommen ohne Alkohol* aus. Die Anti-Flecken-Formel ohne Puderpartikel wurde zudem entwickelt, um sichtbare Rückstände auf der Kleidung zu reduzieren. Und natürlich darf auch der unverwechselbare Borotalco® Original-Duft nicht fehlen – der ikonische Duft aus Italien seit 1904.
Die neuen Borotalco® Deo-Tücher sind bei dm bei den Reisegrößen sowie bei Müller im Deo-Regal erhältlich. Und wenn Sie Borotalco® jetzt selbst entdecken möchten, haben Sie gleich doppelt Grund zur Freude:
Jetzt mitmachen und gewinnen!
Mit etwas Glück gewinnen Sie eines von 10 umfangreichen Borotalco®
Pflege- und Duft-Paketen mit:
2x Borotalco® Deo-Tüchern,
Borotalco® Sport-Tasche,
Borotalco® Kosmetiktasche,
Borotalco® Original Spray 150 ml,
Borotalco® Original Mini-Spray 45 ml,
Borotalco® Original Roll On 50 ml und
Borotalco® Original Duschgel 250 ml
*Ethyl Alkohol