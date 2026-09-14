Gewinnen Sie die NEUEN Borotalco® Deo-Tücher & ein tolles Borotalco® Paket!

Der Tag ist noch lange nicht vorbei, aber eine Dusche gerade nicht in Sicht? Ob nach dem Pilates, auf dem Weg vom Büro zum nächsten Termin oder einfach zwischendurch: Die neuen Borotalco® Deo-Tücher sind die praktische 2-in-1-Lösung für unterwegs.

Ein Tuch genügt, um die Achseln sanft zu reinigen und gleichzeitig neuen Deo-Schutz aufzutragen. So werden Schweiß und Gerüche entfernt, während die mit Anti-Odor-Molekülen angereicherte Formel hilft, der Schweißbildung vorzubeugen und zuverlässigen Deo-Schutz bietet – ganz unkompliziert, genau dann, wenn Sie ihn brauchen.