Mehr Platz für Ihre Wäsche - ganz ohne Wäscheklammern - einfach einhängen. Fertig!

Mit dem Easy-Lift-System ist ein einfaches Öffnen mit geringstem Kraftaufwand möglich - einfach mit dem Aufzugseil aufspannen.

Das Easy-Close-Comfort ermöglicht ein bequemes Schließen ganz ohne Bücken – einfach die Entriegelung am Tragarm betätigen und schon lässt sich die Wäschespinne zusammenschieben.