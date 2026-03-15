Mehr Platz für Ihre Wäsche - ganz ohne Wäscheklammern - einfach einhängen. Fertig!

Wäschespinnen Innovation mit noch mehr Platz zu gewinnen!
Die Linomatic Deluxe ClipFix bietet die millionenfach bewährte Leifheit Leinenautomatik und höchsten Komfort für energieeffizientes und schonendes Trocknen an der frischen Luft.
Wie bei allen Linomatic Wäschespinnen liegen die Leinen im geschlossenen Zustand geschützt in den Tragarmen – für saubere Leinen und saubere Wäsche.
CLIPFIX die WELTNEUHEIT - der einzigartig integrierte Kleinteilehalter bietet noch mehr Platz für bis zu 1,5 Waschladungen.
Mit dem Easy-Lift-System ist ein einfaches Öffnen mit geringstem Kraftaufwand möglich - einfach mit dem Aufzugseil aufspannen.
Das Easy-Close-Comfort ermöglicht ein bequemes Schließen ganz ohne Bücken – einfach die Entriegelung am Tragarm betätigen und schon lässt sich die Wäschespinne zusammenschieben.
Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und gewinnen Sie 1 von 3 Linomatic Deluxe Clipfix 400!