Jetzt ein nachhaltiges Reisehandtuch von Buvanha gewinnen

Ob Strandurlaub, Städtetrip, Campingabenteuer oder Fernreise: Wer viel unterwegs ist, weiß, wie wichtig leichtes und funktionales Reisegepäck ist.
Mit den innovativen Reisehandtüchern von Buvanha wird das Reisen noch komfortabler. Die hochwertigen Handtücher überzeugen durch ihr kompaktes Packmaß, ihre hohe Saugkraft, ihre schnelltrocknenden Eigenschaften und ihre stilvollen Designs. Gleichzeitig setzt Buvanha auf Nachhaltigkeit und verwendet recycelte Materialien sowie umweltschonende Produktionsverfahren.
Die Idee hinter Buvanha entstand auf einer 15 monatigen Weltreise. Gründer Siebe Goos entwickelte nach zahlreichen Produkttests ein Reisehandtuch, das speziell auf die Bedürfnisse von Reisenden abgestimmt ist. Das Ergebnis: ein Handtuch, das wenig Platz benötigt, angenehm weich ist, Sand kaum haften lässt und auch bei häufiger Nutzung lange frisch bleibt. Für jedes online verkaufte Handtuch wird zudem ein Baum gepflanzt und ein Teil des Gewinns fließt an gemeinnützige Organisationen.
Die Reisehandtücher sind in verschiedenen Größen und mehr als 25 einzigartigen Designs erhältlich, die von faszinierenden Reisezielen rund um die Welt inspiriert wurden. So wird jedes Handtuch zum praktischen und stilvollen Begleiter für Ihr nächstes Abenteuer.
Einsendeschluss: 20.08.2026; 23:59 Uhr