Jetzt ein nachhaltiges Reisehandtuch von Buvanha gewinnen

Die Idee hinter Buvanha entstand auf einer 15 monatigen Weltreise. Gründer Siebe Goos entwickelte nach zahlreichen Produkttests ein Reisehandtuch, das speziell auf die Bedürfnisse von Reisenden abgestimmt ist. Das Ergebnis: ein Handtuch, das wenig Platz benötigt, angenehm weich ist, Sand kaum haften lässt und auch bei häufiger Nutzung lange frisch bleibt. Für jedes online verkaufte Handtuch wird zudem ein Baum gepflanzt und ein Teil des Gewinns fließt an gemeinnützige Organisationen.