Neue Studie: Top 10 Best Workplaces for Women 2026

Anlässlich des Weltfrauentags veröffentlicht „Great Place To Work“ in Kooperation mit WOMAN auch heuer wieder die Liste der „WOMAN 10 Best Workplaces for Women“ in Österreich.
von
Fairness gegenüber Frauen ist kein Nice-to-have, sondern ein klarer wirtschaftlicher Erfolgsfaktor – das zeigt die Umfrage Best Workplaces for Women™ 2026 von Great Place To Work® : Unternehmen, in denen Frauen faire Bezahlung, transparente Karrierechancen und glaubwürdige Führung erleben, sind deutlich erfolgreicher – was sich unter anderem in stärkerer Mitarbeiterbindung und mehr Innovationskraft widerspiegelt.
In den Unternehmen des Reports liegt die Zufriedenheit von Frauen mehr als ein Drittel über dem Durchschnitt. Fazit: Firmen, die Frauen echte Chancen und Gleichbehandlung bieten, schaffen nicht nur faire Arbeitsplätze – sondern sichern sich auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Best Workplaces for Women™: Die Erhebung
In Österreich basiert die Liste Best Workplaces for Women™ 2026 auf rund 500.000 Fragen und Antworten aus anonymen Mitarbeitendenbefragungen in Unternehmen, die mehr als 26.000 Mitarbeitende repräsentieren. Um für die Liste in Frage zu kommen, müssen Unternehmen zum Stichtag 15. Dezember 2025 eine aktive Great Place To Work® Certified™ Zertifizierung haben, mindestens 18 Rückmeldungen von Frauen in Österreich und statistisch signifikante Rückläufe im Rahmen der Mitarbeiterbefragung erreichen.
Zusätzlich werden für die Gender-Balance relevante Aussagen des Fragebogens genauso wie der Anteil an weiblichen Mitarbeitenden in den teilnehmenden Unternehmen gesondert in der Auswertung berücksichtigt.