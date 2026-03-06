Neue Studie: Top 10 Best Workplaces for Women 2026

Fairness gegenüber Frauen ist kein Nice-to-have, sondern ein klarer wirtschaftlicher Erfolgsfaktor – das zeigt die Umfrage Best Workplaces for Women™ 2026 von Great Place To Work® : Unternehmen, in denen Frauen faire Bezahlung, transparente Karrierechancen und glaubwürdige Führung erleben, sind deutlich erfolgreicher – was sich unter anderem in stärkerer Mitarbeiterbindung und mehr Innovationskraft widerspiegelt.

In den Unternehmen des Reports liegt die Zufriedenheit von Frauen mehr als ein Drittel über dem Durchschnitt. Fazit: Firmen, die Frauen echte Chancen und Gleichbehandlung bieten, schaffen nicht nur faire Arbeitsplätze – sondern sichern sich auch einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil.