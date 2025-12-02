Jetzt lassen wir Kunst einziehen!

Von der stillen Kulisse zum Hauptakteur? Mit der Kollektion „Dreamers“ von Gurjeet Singh bekommen Böden und Wände nicht nur Charakter, sondern auch Wärme und Seele. Der aufstrebende indische Künstler entwarf für Jaipur Rugs eine Serie handgeknüpfter Teppiche in enger Zusammenarbeit mit den Weber:innen des Unternehmens. So entstehen nicht nur visuelle Hingucker, sondern auch persönliche Zeugnisse – wie „The Portraits of Boogli and Her Mother“, das seine beiden Knüpferinnen porträtiert.