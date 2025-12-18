Sélection Privé: Ein luxuriöser Gift Guide

Für alle, die etwas größer denken: Mit dem Polestar 4 startet man stilvoll ins neue Jahr. Das Modell verbindet die Eleganz eines Coupés mit dem Raumgefühl eines SUVs, futuristischem Design ohne Heckscheibe und einem Interior aus innovativen, nachhaltigen Materialien. Zu erleben gibt es ihn im Polestar Space powered by Auto Stahl im ersten Bezirk.