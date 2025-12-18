Logo

Sélection Privé: Ein luxuriöser Gift Guide

Living
©Istock
Unsere Chefredakteurinnen erleichtern Ihnen die Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk mit ihren persönlichen Favoriten, kuratiert aus den Highlights der diesjährigen Salon-Privé-Partner! Viel Freude beim Schenken!

Giorgio Armani

Giorgio Armani

Intensiv & sinnlich: Die Sì Parfum Reihe von Giorgio Armani steht für Selbstbewusstsein und Eleganz. Auch die kunstvoll gestalteten Flakons lassen sich sehen.

 © Giorgio Armani

Helena Rubinstein

Helena Rubinstein

Die Re-Plasty Age Recovery Nachtcreme liefert hochwirksame Anti-Aging-Pflege für alle Hauttypen, mit einer luxuriösen, zartschmelzende und nicht-klebenden Formel.

 © Helena Rubinstein

Carolina Herrera

Carolina Herrera

Die innovative Nude Couture Triple Moisture Serum Foundation mischt Hautpflege und Make-up und lässt die Haut dank mikronisierter Sheabutter und Avocadoöl strahlend und glatt aussehen.

 © Caroline Herrera

Outlet City Metzingen

Outlet City Metzingen

Ein toller Fund für die beste Freundin ist das Kartenetui 'Zita' von Aigner, erhältlich in ganz vielen Lieblingsfarben.

Dr. Babor

Dr. Babor

Die Refine Radiant Complexion Cream ist besonders hautverträglich und hochwirksam durch den Einsatz von 10 % Tetrahexyldecyl Ascorbate (THD), einer der fortschrittlichsten Formen von Vitamin C.

Lancôme

Lancôme

Die Hypnôse Drama Mascara sorgt für extremes Volumen und maximalen Wimpernschwung und ist darüberhinaus ein wunderschöner Anblick im Make-up Täschchen.

Falconeri

Falconeri

Hochwertige Kaschmir-Pullover für Sie & Ihn – das perfekte Luxus-Geschenk für die Winterzeit.

Maison Margiela

Maison Margiela

Das REPLICA Eau de Toilette „By the Fireplace“ ist rauchig-warm und gemütlich und damit der ideale Duft an kalten Herbst- und Winterabenden.

Ruefa

Ruefa

Mit einem Gutschein von Ruefa könnt ihr luxuriöse Experiences schenken oder den nächsten Girlstrip endlich aus dem Gruppenchat holen.

Comma

Comma

Oder einen Shopping-Trip zu Comma schenken und mit einem wunderschönen, raffinierten neuen Layering-Look zurückkommen.

Dyson

Dyson

Der neue Dyson Airwrap Co-anda2x™ Multi-Haarstyler und -trockner in der Limited Edition-Farbe formt definierte Locken ganz ohne extreme Hitze.

Peek&Cloppenburg Österreich

Peek&Cloppenburg Österreich

Dieses fließende Satin-Kleid aus der Style Icon Collection curated by Isabelle Hartmann eignet sich perfekt für die Festtage.

Nivea

Nivea

Mit dem Cellular Epigenetics Verjüngendem Serum bringt NIVEA erstmals mehr als 15 Jahre epigenetische Forschung in die tägliche Hautpflege. Das Serum sorgt für prallere Haut und verringert Falten.

Polestar / Auto Stahl

Polestar / Auto Stahl

Für alle, die etwas größer denken: Mit dem Polestar 4 startet man stilvoll ins neue Jahr. Das Modell verbindet die Eleganz eines Coupés mit dem Raumgefühl eines SUVs, futuristischem Design ohne Heckscheibe und einem Interior aus innovativen, nachhaltigen Materialien. Zu erleben gibt es ihn im Polestar Space powered by Auto Stahl im ersten Bezirk.

Über die Autor:innen

Bild von Redaktion

Redaktion

Hier schreibt die (Online-)Redaktion von WOMAN.

