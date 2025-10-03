Traditionsmarke Vossen schafft Stoff für Generationen

Heute, fast 100 Jahre nach der Gründung, entstehen im südburgenländischen Jennersdorf jährlich rund 5,3 Millionen Textilien, gefertigt von 250 Mitarbeiter:innen. Bis jetzt sind es so viele, dass sich die Erde 30 Mal mit ihnen umwickeln ließe. Tatsächlich erreichen die Produkte von Jennersdorf aus 45 Länder weltweit.

Doch Pionierarbeit und Wachstum bedeuten auch Verantwortung – insbesondere gegenüber der Natur. Vossen produziert ausschließlich in Österreich, nutzt für die Fertigung Wasser aus der nahe gelegenen Raab, das chemiefrei aufbereitet und zurückgeführt wird. Wärmerückgewinnungsanlagen speisen überschüssige Energie ins System zurück, eigene Müllpressen sparen CO2, Recycling-Garne schaffen Kreisläufe aus Reststoffen. Selbst Flusen werden weiterverwendet – etwa als Dämmmaterial. Seit 2019 ist die gesamte Produktion vegan; mit „Vegan Life“ brachte man die weltweit erste zertifizierte vegane Frottierkollektion auf den Markt.

Doch am Ende geht es um mehr als Innovation und Technik. Es geht um ein Gefühl – ums Wohlfühlen, um ein Liebkosen der Haut. Dass man sich zudem sicher sein kann, dass die Stoffe unter fairen Bedingungen, regional und umweltschonend hergestellt wurden, macht das tägliche Ritual im Badezimmer zu etwas Wertvollem: zu einem Moment von Verlässlichkeit, Nähe und Achtsamkeit.