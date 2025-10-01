Diese Make-up-Produkte lassen unsere Haut strahlen

Was wir brauchen, um jetzt richtig zu strahlen? Diese drei It-Items, die sowohl mit Optik als auch mit ihrer smarten Formulierung überzeugen.
Space-ig!
Dieser Glow ist wirklich out of this world! Denn Make-up-Produkte mit holografischem Schimmer sind so formuliert, dass sie durch eine spezielle Lichtreflexion ein schillerndes, irisierendes Farbenspiel erzeugen. Wem der durchaus auffällige Allover- Look zu gewagt ist, kann mit sanfteren Nuancen auf den Augenlidern coole Akzente setzen. Für alle anderen gilt: Flüssige Produkte und Sonnenlicht maximieren den Effekt.
Go for Gold
Das Problem an einem sonnengebräunten Teint? Unsere regulären Foundations und Concealer sind plötzlich zu hell … Must-haves, um die Shades anzupassen (und um nicht direkt neue kaufen zu müssen), sind deshalb Bronzing-Produkte! Flüssige Glow-Drops können zum Abdunkeln einfach direkt ins Make-up gemischt werden, Self-Tanner passen Gesicht und Körper aneinander an, und mit Puderprodukten lassen sich kleine Farbunterschiede auch unterwegs unkompliziert ausbessern.
Eines für alles
Lip-, Cheek- & Eye-Tints schenken ein gesundes Strahlen, sind für jedes Hautbedürfnis erhältlich, sparen sowohl Zeit als auch Platz und haben den Titel „Praktischstes Make-up-Produkt“ somit in der Tasche! Unsere Favoriten: Flüssige oder cremige Formulierungen, die, auf ein leicht deckendes Make-up aufgetragen und nur zu etwas Augenbrauenprodukt und Mascara kombiniert, richtig chic und dennoch natürlich aussehen.