Diese Make-up-Produkte lassen unsere Haut strahlen

Frau mit bronzy strahlender Haut und Make-up

©Instagram/@patricktabeauty
Was wir brauchen, um jetzt richtig zu strahlen? Diese drei It-Items, die sowohl mit Optik als auch mit ihrer smarten Formulierung überzeugen.

Space-ig!

Dieser Glow ist wirklich out of this world! Denn Make-up-Produkte mit holografischem Schimmer sind so formuliert, dass sie durch eine spezielle Lichtreflexion ein schillerndes, irisierendes Farbenspiel erzeugen. Wem der durchaus auffällige Allover- Look zu gewagt ist, kann mit sanfteren Nuancen auf den Augenlidern coole Akzente setzen. Für alle anderen gilt: Flüssige Produkte und Sonnenlicht maximieren den Effekt.

Frau mit holografischem Schimmer auf Wangen, Lippen, Stirn und Augenlidern

 © Pinterest

Go for Gold

Das Problem an einem sonnengebräunten Teint? Unsere regulären Foundations und Concealer sind plötzlich zu hell … Must-haves, um die Shades anzupassen (und um nicht direkt neue kaufen zu müssen), sind deshalb Bronzing-Produkte! Flüssige Glow-Drops können zum Abdunkeln einfach direkt ins Make-up gemischt werden, Self-Tanner passen Gesicht und Körper aneinander an, und mit Puderprodukten lassen sich kleine Farbunterschiede auch unterwegs unkompliziert ausbessern.

Frau mit bronzy strahlender Haut und Make-up

 © Instagram/@patricktabeauty

Eines für alles

Lip-, Cheek- & Eye-Tints schenken ein gesundes Strahlen, sind für jedes Hautbedürfnis erhältlich, sparen sowohl Zeit als auch Platz und haben den Titel „Praktischstes Make-up-Produkt“ somit in der Tasche! Unsere Favoriten: Flüssige oder cremige Formulierungen, die, auf ein leicht deckendes Make-up aufgetragen und nur zu etwas Augenbrauenprodukt und Mascara kombiniert, richtig chic und dennoch natürlich aussehen.

Frau seitlich mit natürlichem Make-up und rosa Wangen, Augen und Lippen

 © Instagram/violette_fr

