Diese Make-up-Produkte lassen unsere Haut strahlen

Das Problem an einem sonnengebräunten Teint? Unsere regulären Foundations und Concealer sind plötzlich zu hell … Must-haves, um die Shades anzupassen (und um nicht direkt neue kaufen zu müssen), sind deshalb Bronzing-Produkte! Flüssige Glow-Drops können zum Abdunkeln einfach direkt ins Make-up gemischt werden, Self-Tanner passen Gesicht und Körper aneinander an, und mit Puderprodukten lassen sich kleine Farbunterschiede auch unterwegs unkompliziert ausbessern.