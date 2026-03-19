Testen Sie jetzt Ihr bestes Sehen: Biometrische Brillengläser von Rodenstock

Unser Sehsystem ist so individuell wie jeder Mensch selbst. Unsere Augen unterscheiden sich nicht nur in ihrer Form und Länge voneinander, sondern auch die Art und Weise, wie wir visuelle Eindrücke verarbeiten ist einzigartig.
Individuelle Premium-Sehlösungen
Für eine scharfe und klare Sicht von morgens bis abends, bedarf es deshalb einer individuell gefertigten Premium-Sehlösung: Die vielfach ausgezeichneten biometrischen Brillengläser von Rodenstock werden präzise auf das individuelle Sehsystem einer jeden Brillenträgerin abgestimmt.
Modernste Vermessungstechnologien
Dank modernster Vermessungstechnologien berücksichtigen diese Brillengläser sowohl die Biometrie des einzelnen Auges sowie die persönliche Wahrnehmung von Seh-Eindrücken und bieten ein völlig neues Sehgefühl, das sich entspannt, natürlich und sofort richtig anfühlt.
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Sie möchten den absoluten Durchblick haben und Ihr bestes Sehen aller Zeiten entdecken? Dann werden Sie Teil der WOMAN Markenjury und probieren Sie biometrisches Sehen von Rodenstock aus. Bewerben Sie sich jetzt als Markenjuror:in und teilen Sie Ihre Erfahrung mit uns und den WOMAN Leser:innen. Ihre Meinung zählt!
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