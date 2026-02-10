Pretty Yende: Eine Stimme großer Träume

Ein Stoff, der auch Yendes eigener Geschichte entsprungen sein könnte. Aufgewachsen im südafrikanischen Piet Retief, gleicht ihr Weg an die Spitze der internationalen Opernwelt einer eindrucksvollen Erinnerung daran, was möglich wird, wenn man seiner inneren Stimme folgt. „Ich bin so froh, dass mein 16-jähriges Ich diesem Ruf gefolgt ist“, sagt Yende rückblickend.

Denn ihr Werdegang ist alles andere als eine klassische Erfolgsstory. Als sie in einem Werbespot erstmals eine Arie hörte, wusste sie: So möchte ich auch singen können. „Dieser Gesang hat mich zutiefst berührt – ohne dass ich überhaupt eine Ahnung davon hatte, was Oper ist“, erinnert sich die heute 40-Jährige.

„Was danach kam, war eine unglaubliche Entdeckungsreise.“ Seit ihrem Studium am South African College of Music in Kapstadt lebt Pretty Yende ihren Traum im Rekordtempo. Es folgte die Aufnahme in die Gesangsakademie der Mailänder Scala, einem der renommiertesten Opernhäuser der Welt, und schließlich der internationale Durchbruch mit ihrem gefeierten US-Debüt in Rossinis „Le comte Ory“ an der Metropolitan Opera in New York 2013.