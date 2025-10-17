Sechs Skincare-Mythen aufgedeckt!

Da die Haut um unsere Augen dünner und empfindlicher ist sowie durch die fehlenden Talgdrüsen zu Trockenheit neigt, ist die allgemeine Annahme, man müsste diese Stelle besonders vorsichtig pflegen. Dem ist aber nur bedingt so, denn wer für sein Gesicht ohnehin milde Feuchtigkeitscremes oder -Seren ohne Duftstoffe und andere reizende Stoffe verwendet, kann diese auch ohne Bedenken um die Augen auftragen. Allerdings: Produkte für den Augenbereich enthalten oft spezielle Inhaltsstoffe wie Koffein, das abschwellend wirkt und müden Augen vorbeugt, oder Vitamin C, welches mit seiner aufhellenden Wirkung gegen dunkle Augenschatten helfen kann. Das Invest in eine Augencreme lohnt sich daher allemal. Tipp: die Pflege immer mit leicht klopfenden Bewegungen ganz sanft einarbeiten.