Wie uns Vitamin C jetzt zum Strahlen bringt

Als Antioxidans schützt es vor Umweltschäden und lässt unsere Haut leuchten: Vitamin C ist ein Hautpflege-Allrounder – und der Hero-Wirkstoff der neuen „Glow by Nature“-Linie von Lavera. Wir erklären, wie damit die ideale Routine gelingt.
Zur Vorbereitung
Ob Skincare-Minimalist oder maximale:r Beauty-Liebhaber:in – Peelings sind der erste Step zum begehrten Strahle-Teint. Denn dank aktiver Wirkstoffe wie AHA oder BHA lösen diese abgestorbene Hautzellen und entfernen Schmutz und Öl tiefenwirksam aus den Poren. Das Resultat: ein ebenmäßigeres Hautbild inklusive eines Glows von innen heraus. Mit der Anwendung ein- bis zweimal wöchentlich starten und nach dem Peeling unbedingt einen Sonnenschutz auftragen.
Produkt: Mit 5 % natürlicher AHA und BHA sowie 7 % Glycerin: „Liquid Illuminating Refiner“ von Lavera, € 8,99.
Pflege, die wirkt
Ob Kälte, Heizungsluft oder Nässe – ab Oktober ist unsere Haut allerlei zusätzlichen Reizungen ausgesetzt. Vor allem unsere Tages- und Nachtcremen sollten deshalb besonders effektive und pflegende Wirkstoffe enthalten. Vitamin C – fachsprachlich Ascorbinsäure genannt – wirkt als starkes Antioxidans gegen freie Radikale und schützt so vor Zellschäden. Zusätzlich unterstützt es die Kollagenproduktion, sorgt daher für einen straffen Teint und hilft bei Akne und Pigmentflecken.
Produkt: Schützt und stärkt die Hautbarriere: „Vitamin C 3 in 1 Creme“ von Lavera, € 14,29.
Eye To Eye
Das Wohlbefinden eines Menschen kann man in seinen Augen ablesen. Denn wenn wir ausgeschlafen und gut gelaunt sind, strahlt nicht nur der Mund, sondern auch unser Blick. Da das mit der guten Laune an kühlen, dunklen Wintertagen aber etwas schwerfallen kann, sollte eine aufhellende Augenpflege in keiner Routine fehlen. Tipp: Für einen extra Energie-Boost die Augen vor dem Auftrag mit einem kühlenden Roller „aufwecken“ und das Produkt anschließend leicht einklopfen.
Produkt: Integriertes Bio-Koffein erfrischt, strafft und wirkt abschwellend: „Illuminating Eye Cream“ von Lavera, € 12,69.
Schutzschild
Wir wissen: Auch im Herbst und Winter muss man Sonnenschutz verwenden. Allerdings reicht ab sofort ein SPF 30 oder ein Pflegeprodukt mit integriertem Lichtschutz. Unser Favorit: ein pigmentierter Sonnenschutz, denn dieser wirkt total natürlich und schenkt auch an kalten Tagen einen sommerlichen Glow. So geht der Look: Über den getönten UV-Schutz etwas cremigen Bronzer auftragen, die Augenbrauen betonen und auf Wangen, Lippen und Augen einen farblosen, aber glänzenden Multi-Purpose-Balm auftragen.
Produkt: „Anti-UV Fluid LSF 50“ enthält mineralische Filter, Vitamin C und Ferulasäure von Lavera,€ 12,99.
Serum Power
Seren vervollständigen unsere Pflegeschritte. Je nach Hautbedürfnis reduzieren sie dank hochkonzentrierter Inhaltsstoffe Falten, lassen Pickelmale verblassen oder spenden zusätzliche Feuchtigkeit. Außerdem haben sie den Vorteil, dass die Wirkstoffe in besonders kleinen Molekülen verpackt sind und sie dadurch tiefer in die Haut eindringen können als klassische Cremen.
Produkt: „Vitamin C Boost Serum“ mit Vitamin C und E, Resveratrol und natürlichem Q10 von Lavera, € 16,99.