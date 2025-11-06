Wie uns Vitamin C jetzt zum Strahlen bringt

Ob Skincare-Minimalist oder maximale:r Beauty-Liebhaber:in – Peelings sind der erste Step zum begehrten Strahle-Teint. Denn dank aktiver Wirkstoffe wie AHA oder BHA lösen diese abgestorbene Hautzellen und entfernen Schmutz und Öl tiefenwirksam aus den Poren. Das Resultat: ein ebenmäßigeres Hautbild inklusive eines Glows von innen heraus. Mit der Anwendung ein- bis zweimal wöchentlich starten und nach dem Peeling unbedingt einen Sonnenschutz auftragen.

Produkt: Mit 5 % natürlicher AHA und BHA sowie 7 % Glycerin: „Liquid Illuminating Refiner“ von Lavera, € 8,99.