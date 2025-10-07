Was unsere Haut jetzt braucht: die Skincare-Trends für H/W

„Hypochlorsäure, kurz HOCl, ist ein Molekül, das unser Körper natürlich selbst produziert, um Entzündungen zu bekämpfen und Wunden zu heilen“, weiß Vera Doppler, CEO & Chief Creative von A.N.D. Beauty. In der Hautpflege wirkt es antibakteriell und entzündungshemmend und kann von nahezu allen Hauttypen verwendet werden, sogar bei Rosazea oder Akne. „In der Anwendung ist es ideal als erfrischender Toner, nach dem Sport, unter oder über dem Make-up als Fresh-up, nach dem Waxing oder Rasieren, nach minimalinvasiven Eingriffen (zum Beispiel Microneedling), zur Desinfektion oder nach dem Sonnenbaden“, so Doppler. Aufpassen sollte man bei der Kombination mit Ascorbinsäure (Vitamin C) und Retinol, da HOCl eine leicht saure Lösung mit oxidierenden Eigenschaften ist. Es empfiehlt sich, niedrigdosiert zu beginnen und die Produkte nicht direkt übereinander zu layern. Und: „Wenn man ein sehr reaktives Serum verwendet, sollte man auf dessen pH-Wert schauen – bei pH unter 4 oder über 8 lieber Abstand halten.“