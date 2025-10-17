Neue Hotels im Norden: Diese sechs lohnen sich

STADTFLUCHT. Die vier Luxus-Holz-Cabins von „Landet“ machen den Rückzug ins Grüne extra stylish (mehr dazu weiter unten).

Vom Tiny House im Schärengarten über das Boutique-Hostel in der Stadtbibliothek bis zum Design-Refugium im Nationalpark: Sechs Neueröffnungen in Dänemark, Schweden und Norwegen mit dem Potenzial zum Lieblingsort.