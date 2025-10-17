Logo

Neue Hotels im Norden: Diese sechs lohnen sich

Außenansicht Hotel Landet bei Stockholm

STADTFLUCHT. Die vier Luxus-Holz-Cabins von „Landet“ machen den Rückzug ins Grüne extra stylish (mehr dazu weiter unten).

©Andreas Martin-Löf / Landet
Vom Tiny House im Schärengarten über das Boutique-Hostel in der Stadtbibliothek bis zum Design-Refugium im Nationalpark: Sechs Neueröffnungen in Dänemark, Schweden und Norwegen mit dem Potenzial zum Lieblingsort.

Bild von Stephanie Gisch

Stephanie Gisch

Cabin Außenansicht des Landet Hotel bei Stockholm

 © Landet

Landet, Schweden

Eine kurze Auszeit (etwa eine Stunde Autofahrt von Stockholm) gefällig? Die stilvollen Luxus-Holzhütten in den berühmten Schärengärten sind optimal für ein lazy Weekend-Getaway. Ab € 436,–/Kabine. landetstay.com

Lobby des Hostel Robertas Society in Aarhus

 © Daniel Rasmussen

Roberta's Society, Dänemark

Aus der einstigen Hauptbibliothek von Aarhus wurde ein (typisch Skandinavien!) cooles Boutique-Hostel. Das Community-Prinzip zieht sich heute durch Bar, Restaurant & Lounge. Koje oder DZ ab € 21,–. robertassociety.com

Blick nach außen auf Landschaft im Wood Hotel im norwegischen Bodo

 © Werk

Wood Hotel Bodø, Norwegen

Mitternachtssonne im Sommer, Polarlichter im Winter, Inselwelten, Gezeitenströme: Bodø (Kulturhauptstadt 2024) beeindruckt mit Natur pur. Das Outdoor-Resort ist die ideale Base! Ab € 110,–/DZ. woodbodo.com

Restaurant Stadshotell Stockholm

 © Werk

Stockholm Stadshotell, Schweden

Vier Jahre dauerte die Renovierung des historischen Hauses aus dem 19. Jahrhundert – jetzt ist das Designhotel das In-Opening 2025 sowie Kreativ- und Foodie-Hotspot im Viertel Södermalm. Ab € 348,–/DZ. stockholmstadshotell.com

Ferienhaus Vipp Cold Hawaii an Jütlands Westküste

 © Werk

Vipp Cold Hawaii, Dänemark

Inspiriert von umliegenden Fischerhütten, eingerichtet von der Homeware-Brand Vipp: Das Guesthouse liegt in den Dünen des Thy-Nationalparks an Jütlands Westküste – am Surfspot „Cold Hawaii“. Ab € 545,–/Nacht. vipp.com

Blick auf Bett im Skostredet Hotel in Bergen

 © Werk

Skostredet Hotel & Spa, Norwegen

Zu den bunten Hansehäusern am Hafen und dem weltbekannten Hardangerfjord („Königin der Fjorde“) gesellt sich ein neues Fotomotiv: das kürzlich eröffnete 5-Sterne-Hotel im Herzen Bergens. Ab € 164,–/DZ. debergenske.no

