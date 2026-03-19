WOMAN x SWATCH: Painted Paradise

Ein Abend voller Farbe, Trends und guter Vibes.
Wenn die Tage länger werden und die ersten Sonnenstrahlen die Stadt in ein neues Licht tauchen, ist es Zeit für frische Impulse – auch im Kleiderschrank. Genau dazu laden Swatch und WOMAN am 15. April 2026, 40 Woman Abonnentinnen zu einem exklusiven Trendtalk im Swatch Store, Graben 28, 1010 Wien ein.
Unter dem Motto „Painted Paradise – Die schönsten Farbtrends für Frühling & Sommer“ geben die WOMAN-Chefredakteurinnen Melanie Zingl und Michaela Strachwitz spannende Einblicke in die Mode der kommenden Saison. Im Mittelpunkt steht dabei ein Trend, der nicht nur optisch wirkt, sondern auch emotional: Dopamin Dressing. Kräftige Farben, mutige Kombinationen und bewusst gesetzte Statements ersetzen zurückhaltende Töne und bringen frische Energie in den Alltag. Die Expertinnen zeigen, wie sich diese leuchtenden Nuancen unkompliziert in den eigenen Stil integrieren lassen und welche Rolle Accessoires als stilvolle Farbbooster spielen.
Das Highlight dieses Abends ist die neue Swatch PAINTED PARADISE Kollektion. Vier ultraleichte SKIN Modelle, die minimalistisches Design mit tropisch inspirierten Farben verbinden. Türkis wie das Meer, satte Grüntöne und florale Akzente verleihen jedem Look eine sommerliche Leichtigkeit. Dazu erwarten die Gäste tropische Cocktails, persönliche Insights und jede Menge Inspiration für ein farbenfrohes Handgelenk – ein Abend, der zeigt, dass Farbe mehr ist als ein Trend, sondern ein echtes Lebensgefühl. Wir freuen uns auf Sie!
Einsendeschluss: 08.04.2026; 23:59