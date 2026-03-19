WOMAN x SWATCH: Painted Paradise

Unter dem Motto „Painted Paradise – Die schönsten Farbtrends für Frühling & Sommer“ geben die WOMAN-Chefredakteurinnen Melanie Zingl und Michaela Strachwitz spannende Einblicke in die Mode der kommenden Saison. Im Mittelpunkt steht dabei ein Trend, der nicht nur optisch wirkt, sondern auch emotional: Dopamin Dressing. Kräftige Farben, mutige Kombinationen und bewusst gesetzte Statements ersetzen zurückhaltende Töne und bringen frische Energie in den Alltag. Die Expertinnen zeigen, wie sich diese leuchtenden Nuancen unkompliziert in den eigenen Stil integrieren lassen und welche Rolle Accessoires als stilvolle Farbbooster spielen.