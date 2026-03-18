„Mein Anker im Alltag“ – Silvia Schneider über ihre persönliche Badphilosophie

Wie sieht der typische Tag im Leben von Silvia Schneider aus? Die kurze Antwort: Es gibt ihn nicht. Als vielseitige Kreative bewegt sie sich zwischen Mode, Kulinarik und Fernsehen – und doch gibt es einen Ort, der in ihrem Alltag eine konstante Rolle spielt: ihr Badezimmer.

„Mein Bad ist mein Anker im Alltag“, erzählt Schneider. „Hier beginne ich meinen Tag und lasse ihn abends ausklingen. Hier wache ich auf und komme zur Ruhe.“ Gleich mehrere Bäder hat Schneider mit Geberit umgesetzt – was sie gemeinsam haben: klare Linien, hohen Designanspruch und einen Sinn für das Praktische.