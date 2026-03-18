„Mein Anker im Alltag“ – Silvia Schneider über ihre persönliche Badphilosophie

Als Moderatorin, Schauspielerin, Designerin und Köchin lebt Silvia Schneider einen Alltag voller Abwechslung. Doch egal, wohin ihre Projekte sie führen – der Tag beginnt und endet für sie immer am gleichen Ort: im Badezimmer. Dort findet sie Ruhe, Klarheit und neue Ideen.
Wie sieht der typische Tag im Leben von Silvia Schneider aus? Die kurze Antwort: Es gibt ihn nicht. Als vielseitige Kreative bewegt sie sich zwischen Mode, Kulinarik und Fernsehen – und doch gibt es einen Ort, der in ihrem Alltag eine konstante Rolle spielt: ihr Badezimmer.
„Mein Bad ist mein Anker im Alltag“, erzählt Schneider. „Hier beginne ich meinen Tag und lasse ihn abends ausklingen. Hier wache ich auf und komme zur Ruhe.“ Gleich mehrere Bäder hat Schneider mit Geberit umgesetzt – was sie gemeinsam haben: klare Linien, hohen Designanspruch und einen Sinn für das Praktische.
Der Waschplatz als persönliches Kosmetikstudio
Ein zentrales Element ist für sie der Waschplatz. Hier bereitet sie sich auf Moderationen, Drehs und öffentliche Auftritte vor. „Das Styling ist oft aufwendig, weil Bühnenlicht und Kameras besondere Anforderungen stellen.“ Wichtig sind daher ausreichend Ablageflächen, intelligenter Stauraum und die richtige Beleuchtung. „Ich liebe eine aufgeräumte Optik. Alles soll griffbereit sein – aber nicht sichtbar.“
Die Dusche als Mini-Spa und Ideenquelle
Auch die Dusche spielt eine wichtige Rolle in Schneiders Badphilosophie. Für sie ist sie ein kleines Spa im Alltag. „Manchmal denke ich mir: Eigentlich braucht man nicht mehr als eine gute, heiße Dusche.“ Das warme Wasser entspannt, hilft beim Abschalten – und fördert die Kreativität. „Viele meiner besten Ideen kommen unter der Dusche“, sagt sie. „Hier sind schon einige Kleidungs- und Schuhdesigns entstanden.“
Neben Entspannung ist auch Hygiene ein wichtiger Aspekt. Deshalb setzt Schneider auf moderne Lösungen wie ein Dusch-WC aus der Geberit AquaClean Serie. „Ich genieße das Gefühl von Frische“, sagt sie. Was in Premiumhotels längst Standard ist, findet zunehmend auch Einzug in private Badezimmer – als zusätzlicher Wellness-Moment im Alltag.
Für Silvia Schneider ist das Badezimmer damit weit mehr als ein funktionaler Raum: Es ist ein Ort der Inspiration, der Entspannung und ein Stück persönlicher Luxus im täglichen Leben.