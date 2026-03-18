„Mein Anker im Alltag“ – Silvia Schneider über ihre persönliche Badphilosophie

In Kooperation mit Geberit
Subressort
Specials
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
©Geberit
  1. home
  2. Aktionen
  3. Specials

Als Moderatorin, Schauspielerin, Designerin und Köchin lebt Silvia Schneider einen Alltag voller Abwechslung. Doch egal, wohin ihre Projekte sie führen – der Tag beginnt und endet für sie immer am gleichen Ort: im Badezimmer. Dort findet sie Ruhe, Klarheit und neue Ideen.

Wie sieht der typische Tag im Leben von Silvia Schneider aus? Die kurze Antwort: Es gibt ihn nicht. Als vielseitige Kreative bewegt sie sich zwischen Mode, Kulinarik und Fernsehen – und doch gibt es einen Ort, der in ihrem Alltag eine konstante Rolle spielt: ihr Badezimmer.

„Mein Bad ist mein Anker im Alltag“, erzählt Schneider. „Hier beginne ich meinen Tag und lasse ihn abends ausklingen. Hier wache ich auf und komme zur Ruhe.“ Gleich mehrere Bäder hat Schneider mit Geberit umgesetzt – was sie gemeinsam haben: klare Linien, hohen Designanspruch und einen Sinn für das Praktische.

Blurred image background

Geberit Waschplatz

 © Geberit

Der Waschplatz als persönliches Kosmetikstudio

Ein zentrales Element ist für sie der Waschplatz. Hier bereitet sie sich auf Moderationen, Drehs und öffentliche Auftritte vor. „Das Styling ist oft aufwendig, weil Bühnenlicht und Kameras besondere Anforderungen stellen.“ Wichtig sind daher ausreichend Ablageflächen, intelligenter Stauraum und die richtige Beleuchtung. „Ich liebe eine aufgeräumte Optik. Alles soll griffbereit sein – aber nicht sichtbar.“

Die Dusche als Mini-Spa und Ideenquelle

Auch die Dusche spielt eine wichtige Rolle in Schneiders Badphilosophie. Für sie ist sie ein kleines Spa im Alltag. „Manchmal denke ich mir: Eigentlich braucht man nicht mehr als eine gute, heiße Dusche.“ Das warme Wasser entspannt, hilft beim Abschalten – und fördert die Kreativität. „Viele meiner besten Ideen kommen unter der Dusche“, sagt sie. „Hier sind schon einige Kleidungs- und Schuhdesigns entstanden.“

Blurred image background

Geberit CleanLine

 © Geberit

Neben Entspannung ist auch Hygiene ein wichtiger Aspekt. Deshalb setzt Schneider auf moderne Lösungen wie ein Dusch-WC aus der Geberit AquaClean Serie. „Ich genieße das Gefühl von Frische“, sagt sie. Was in Premiumhotels längst Standard ist, findet zunehmend auch Einzug in private Badezimmer – als zusätzlicher Wellness-Moment im Alltag.

Für Silvia Schneider ist das Badezimmer damit weit mehr als ein funktionaler Raum: Es ist ein Ort der Inspiration, der Entspannung und ein Stück persönlicher Luxus im täglichen Leben.

Blurred image background

Geberit Dusch-WC

 © Geberit

Weitere Informationen finden Sie unter geberit.at

Resch&Frisch – Brot & Gebäck für Zuhause
Gewinnspiele

Resch&Frisch – Brot & Gebäck für Zuhause

Jetzt Starter-Paket gewinnen
Endlich Frühling: Mode 2026 in voller Blüte
Fashion

Endlich Frühling: Mode 2026 in voller Blüte

Selten haben wir eine frische Modesaison so sehnlichst erwartet wie diese. Worauf wir uns im Spring/Summer 2026 freuen.
Essen, das stärkt statt stresst: Die Longevity-Tipps von Dr. Klaus Postmann
Ernährung

Essen, das stärkt statt stresst: Die Longevity-Tipps von Dr. Klaus Postmann

Ernährungsökonom Dr. Klaus Postmann gewährt Einblicke in sein neues Longevity-Buch. Er verrät, wie stille Entzündungen im Körper e...
3 Frauen
Gesundheit

Die Abnehmspritze zwischen Hoffnung und Schönheitsdruck

Für viele Frauen ist die Abnehmspritze ein medizinischer Durchbruch - für andere ein Symbol unserer überdrehten Schönheitskultur. ...
4 Frauen schreiben KI neu
Karriere

4 Frauen schreiben KI neu

Während die Tech-Bros aus dem Silicon Valley immer mehr politischen Einfluss gewinnen, formiert sich eine Gegenbewegung: Frauen, d...
Anerkennung ist mehr als Lob
Ratgeber

Anerkennung ist mehr als Lob

Soziale Spaltung, Konflikte und innerer Stress wurzeln in einem Mangel an Anerkennung: Philosophin Dr. Barbara Strohschein zeigt W...
Streetstyle Frau mit Allover-Denim mit taillierter Jacke und Sonnenbrille
Fashion

Blau machen im Office? Gelingt mit diesen 4 Jeanstrends!

Lässig? Ja! Aber auch Officetauglich? Durchaus! Die neuen jeans-trends tragen wir jetzt auch im Business-Chic!
Model mit schwarzem Pullover, weißem Hemd und schwarzen Shorts sitzt vor weißem Hintergrund
Fashion

Was wir vom koreanischen Modemarkt lernen können

Wer bei südkoreanischer Mode nur an ausgeflippte Comic-Looks denkt, liegt (stil-)sicher daneben. Was wir von dem hippen, eleganten...
Frau mit nassen Haaren steht Richtung Sonne und bedeckt Augen
Pflege

Hitzefestes Make-up im Sommer? So geht's!

Trockenheit, Irritationen, Schweiß – unsere Haut hat’s im Sommer nicht leicht. Wir verraten, wie das Make-up trotzdem den ganzen T...
-20% auf das WOMAN Abo
Jetzt bestellen