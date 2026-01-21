Die Abnehmspritze zwischen Hoffnung und Schönheitsdruck

Das bedeutet freilich nicht, dass Semaglutid frei von Nebenwirkungen ist. Zu den häufigsten zählen Magen-Darm-Beschwerden, Kopfschmerzen und Übelkeit. Manche Frauen berichten von einer Art „Dauersättigung“, die sich ebenso befreiend wie befremdlich anfühlen kann. „90 Prozent der Anwender:innen, die wir betreuen, haben überhaupt keine unangenehmen Begleiterscheinungen“, relativiert der Kremser Facharzt DDr. Gerald Jahl, der bereits rund 500 Patient:innen beim Gewichtsmanagement mit Abnehmspritzen begleitet hat. Lediglich zwei hätten die Behandlung abgebrochen – einmal wegen einer generellen Medikamentenunverträglichkeit, einmal aufgrund von Migräne. Insgesamt überwiegen die Vorteile deutlich, so der Experte. Rund zwei Drittel seiner Patient:innen seien Frauen. „Sie sind hormonell im Nachteil – besonders mit Beginn der Wechseljahre“, sagt Jahl. Wegovy wirke dabei gewissermaßen „im Hintergrund“ auch hormonell ausgleichend: „Die Frauen fühlen sich wieder wohler, haben mehr Energie und schlafen besser.“ Als große Erleichterung empfinden viele das Verstummen des sogenannten Food Noise – jenes inneren Dauerrauschens, bei dem sich die Gedanken permanent ums Essen drehen. Wichtig ist dabei: Es geht nicht darum, rasch „ein paar Kilos loszuwerden“. Für den Einsatz gelten klare medizinische Kriterien. Wegovy ist zugelassen für Menschen mit Adipositas (BMI ab 30) sowie für Personen mit Übergewicht (BMI ab 27), sofern zusätzlich gewichtsbedingte Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck, Prädiabetes, Typ-2-Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegen.