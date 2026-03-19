Resch&Frisch – Brot & Gebäck für Zuhause

Frisch gebacken – wann immer Sie wollen. Mit Resch&Frisch kommt der Duft der Backstube direkt zu Ihnen nach Hause.

Wer träumt nicht davon, morgens aufzuwachen und vom Duft von frisch gebackenem Brot und goldbraunen Croissants begrüßt zu werden – ganz ohne das Haus zu verlassen? Mit dem System von Resch & Frisch wird dieser Traum Wirklichkeit.