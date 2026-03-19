Resch&Frisch – Brot & Gebäck für Zuhause

Jetzt Starter-Paket gewinnen
Frisch gebacken – wann immer Sie wollen. Mit Resch&Frisch kommt der Duft der Backstube direkt zu Ihnen nach Hause.
Wer träumt nicht davon, morgens aufzuwachen und vom Duft von frisch gebackenem Brot und goldbraunen Croissants begrüßt zu werden – ganz ohne das Haus zu verlassen? Mit dem System von Resch & Frisch wird dieser Traum Wirklichkeit.
Das Gebäck von Resch&Frisch ganz einfach online oder telefonisch bestellen, tiefgekühlt nach Hause liefern lassen und jederzeit nach Bedarf fertig backen und ofenfrisch genießen.
Im wahrsten Sinne des Wortes einen „Guster“ bekommen?
Gewinnen Sie jetzt ein Starterpaket im Wert von 186,28€:
Resch&Frisch Backofen
Gebäck nach Wahl im Wert von 30 €
Praktisches Zubehör
Pssst..: Sie können es schon nicht mehr erwarten oder hatten bei diesem Gewinnspiel weniger Glück? Dann haben wir hier noch ein Trostpflaster für Sie! Mit unserem Gutscheincode „WOMAN“ bekommen Sie das Starter-Paket zum Vorteilspreis.
Im Onlineshop gibt‘s den Resch&Frisch Backofen um nur 99,90 € und praktisches Zubehör und Gebäck im Wert von 30 Euro mit dem Gutscheincode noch einmal GRATIS dazu. Einfach Backofen in den Warenkorb legen, Gutscheincode "WOMAN" eingeben und Lieblingsgebäck aussuchen.