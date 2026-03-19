Zu Besuch in der Schuhmanufaktur von Louis Vuitton

Ein gängiges Vorurteil bei Luxussneakern: Man bezahle für das Logo und nicht für Qualität und Handwerk. Doch entspricht das tatsächlich der Wahrheit? WOMAN durfte der Schuhmanufaktur von Louis Vuitton in Fiesso d’Artico, nahe Venedig, einen exklusiven Besuch abstatten und die Herstellung des „Sneakerina“ von Anfang bis Ende begleiten. Das Besondere an dem Schuh: Er wird im aufwendigen „Sacchetto“-Prinzip hergestellt. Durch ein Innenfutter, das wie ein Beutel vernäht wird, sowie den Verzicht auf harte Zwischensohlen wird er besonders flexibel und leicht. Das Design ist eine Fusion von Ballerina-Designs der 1920er-Jahre und dem kultigen Sneaker-Modell „Archlight“ der Maison.