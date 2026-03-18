Fit wie Jen

Bei ihrer Ernährung setzt Aniston ebenfalls auf Klarheit statt Extreme: viel Pflanzliches, ausreichend Proteine, möglichst unverarbeitete Zutaten. Strenge ist nicht ihr Stil, Raum für Genuss gehört dazu. Freund:innen erzählen von gemeinsamen Kochabenden, bei denen nicht Kalorien, sondern Gespräche zählen. Und bei einem dieser Abende soll es geschehen sein …

In Anistons strukturierter Welt hat sich eine neue Konstante eingefügt: Jim Curtis, 50, Hypnosetherapeut, ganzheitlicher Gesundheitscoach, Autor und gefragter Speaker der Wellness-Branche. „Freunde haben uns miteinander bekannt gemacht“, erzählte er in der US-Sendung Today über ihr Kennenlernen. „Wir haben lange geschrieben – und sind uns dabei nähergekommen.“ Seit über einem Jahr ist er nun Teil ihres Lebens, nicht als Unterbrechung ihrer Routine, sondern als leise Erweiterung.