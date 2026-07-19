Was früher undenkbar gewesen wäre, gelingt mir nun immer öfter: ein Spaziergang, ein Lese-Nachmittag oder ein Sommerabend mit Freunden – ohne Handy.
Es ist nicht mehr zu übersehen: Auf sozialen Medien findet gerade ein Wandel statt. Manche steigen ganz aus, andere posten weniger, legen bewusst „Digital Detox“-Phasen ein und dokumentieren Erlebnisse lieber für sich statt für ein breites Publikum. Nach Jahren der Selbstinszenierung entdecken viele Menschen den Wert des Ungeteilten: Offline zu sein, entwickelt sich zum neuen Statussymbol. Wer es sich leisten kann, für einige Stunden nicht erreichbar zu sein, besitzt etwas, das sich nicht kaufen lässt: innere Freiheit. Echte Präsenz. Tiefere Verbundenheit – zu sich selbst und zu anderen. Wir haben diese Sommerausgabe daher unter die vielversprechende Devise „Comeback des echten Lebens“ gestellt.
Real life is back
Die Wende zeigt sich längst auch ökonomisch: Immer mehr Marken investieren wieder stärker in reale Begegnungen, Clubs und Communities, statt ausschließlich auf digitale Reichweite zu setzen. Persönliche Erlebnisse und exklusive Events gewinnen an Bedeutung.
Apropos: Am 11. Oktober findet unser Event „Kunst der Balance“ – heuer unter dem Motto „Whispers of Nature“ – bereits zum zweiten Mal in Kärnten statt. Das Stift Ossiach wird dabei einen Tag lang zu einem Ort für Inspiration, neue Perspektiven und vor allem: echten Austausch.
Herzlichst
Kristin Pelzl-Schergua
Chefredakteurin Woman Balance
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