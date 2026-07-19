Die Wende zeigt sich längst auch ökonomisch: Immer mehr Marken investieren wieder stärker in reale Begegnungen, Clubs und Communities, statt ausschließlich auf digitale Reichweite zu setzen. Persönliche Erlebnisse und exklusive Events gewinnen an Bedeutung.

Apropos: Am 11. Oktober findet unser Event „Kunst der Balance“ – heuer unter dem Motto „Whispers of Nature“ – bereits zum zweiten Mal in Kärnten statt. Das Stift Ossiach wird dabei einen Tag lang zu einem Ort für Inspiration, neue Perspektiven und vor allem: echten Austausch.