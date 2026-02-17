Essen, das stärkt statt stresst: Die Longevity-Tipps von Dr. Klaus Postmann

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ERNÄHRUNG ALS MEDIZIN. Die mediterrane Kost ist der wissenschaftlich am besten untersuchte Weg, stille Entzündungen langfristig zu reduzieren.©Stocksy
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Ernährungsökonom Dr. Klaus Postmann gewährt Einblicke in sein neues Longevity-Buch. Er verrät, wie stille Entzündungen im Körper entstehen und wie Sie dieses Feuer löschen können. Mit 7-Tages-Start-Programm!

Gerade in den ersten Wochen des neuen Jahres haben viele Menschen das Gefühl: Irgendetwas bremst mich aus. Oft steckt etwas dahinter, das lange vor sich hin schwelt und unentdeckt bleibt – die stille Entzündung. Diese sogenannte Silent Inflammation brennt leise im Hintergrund. Sie macht müde, reizbar, schlapp, lässt Haut und Verdauung verrücktspielen und kann sogar das Abnehmen erschweren. Die gute Nachricht: Man kann etwas gegen diese gefährlichen Brandherde tun, die als Auslöser zahlreicher Zivilisationskrankheiten gelten – von Depressionen über Diabetes bis hin zu Herz-Kreislauf-Problemen. Und zwar ohne komplizierte Pläne, ohne teure Spezialprodukte, ohne Perfektion. Der Schlüssel dazu liegt jeden Tag in Ihrer Hand – und auf Ihrem Teller.

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