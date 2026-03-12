Endlich Frühling: Mode 2026 in voller Blüte

Fashion
FEMININ UND FLORAL. Zimmermanns Vision für die neue Saison zelebriert die Weiblichkeit: schwingende Röcke und BandeauKleider, dazu fließende Baumwollstoffe, Satin, Seide, Spitze und abstrahierte Blumenprints. Einfach nur schön!

Selten haben wir eine frische Modesaison so sehnlichst erwartet wie diese. Worauf wir uns im Spring/Summer 2026 freuen.

Katrin Jaritz

Michaela Strachwitz

Große Ketten feiern ihr Comeback mit maximaler Präsenz. Neben Gold- und Silberoptiken dominieren organische Formen, Harz, Lederdetails und bewusst unperfekte Oberflächen.

ZIMMERMANN

