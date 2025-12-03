WOMAN Adventkalender Tag 14: Eleganter Eye-Catcher von Fielmann

©Fielmann GmbH
Diese Sonnenbrille in Schildpattoptik von Fielmann kombiniert moderne Eleganz mit nostalgischem Charme.
Mit ihrer Butterfly-Form und schmeichelt sie jeder Gesichtsform und ist die perfekte Begleiterin für alle Anlässe. Als Brille aus der nachhaltigen Elementra-Kollektion von Fielmann ist sie mit Acetate Renew gefertigt und somit ein echtes Unikat. 100% UV-Schutz / Gläser Filterkategorie 3
