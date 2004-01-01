Brigitte Ederer Sie verbindet Politik und Wirtschaft wie kaum eine andere: Als Staatssekretärin begleitete Brigitte Ederer Österreichs EU-Beitritt, später saß sie im Siemens-Vorstand. Heute ist die Top-Managerin Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBB.

Gerda Holzinger-Burgstaller Als Erste Bank-Österreich-Chefin steht Gerda Holzinger-Burgstaller für weibliche Führung in einem Umfeld, wo über wirtschaftliche Teilhabe entschieden wird.

Haya Molcho 2009 gründete Haya Molcho das erste Neni-Restaurant am Wiener Naschmarkt. Heute ist daraus ein internationales Gastronomiekonzept mit vielen Frauen in Führungsrollen geworden. Statt strenger Hierarchien setzt sie auf Menschlichkeit und Vielfalt.

Karin Bergmann Sie war die erste Frau an der Spitze des Burgtheaters, jetzt führt Karin Bergmann interimistisch die Salzburger Festspiele – erneut als erste Frau in dieser Position. Eine Theatermacherin als Pionierin in männlich geprägten Institutionen.