Jetzt abstimmen: „The Change We Live"-Awards
25 Jahre · 25 Frauen · 25 Starke Stimmen
WOMAN Awards 2026: Jetzt für den „The Change We Live“-Award abstimmen
Seit 25 Jahren erzählt WOMAN die Geschichten von Frauen, die etwas bewegen. Dieses Jubiläum nehmen wir zum Anlass, um jene zu ehren, die diese Zeit besonders geprägt haben. Ihre Stimme zählt: Entscheiden Sie bis 15. Oktober mit, wer mit dem „The Change We Live"-Award gekürt wird.
Kategorie "HER VISION"
Eine bessere Zukunft ist ihr Antrieb: Mit ihrer Integrität bringen diese Frauen Gleichstellung voran.
- Barbara Blaha
Die Gründerin des Momentum Instituts prägt mit Analysen zu Arbeit, Verteilung, Klima und sozialer Gerechtigkeit politische Debatten. Ihr Blick gilt dabei konsequent der Frage: Wer hat Macht, wer profitiert – und wer wird übersehen?
- Madeleine Alizadeh
Als „dariadaria" wurde Madeleine Alizadeh zu einer der bekanntesten politischen Stimmen auf Social Media. Sie spricht über Feminismus, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Machtverhältnisse – und erreicht damit täglich Hunderttausende.
- Maria Rauch-Kallat
2011 brachte Maria Rauch-Kallat als Spitzenpolitikerin die „großen Söhne und Töchter" in die österreichische Bundeshymne – und leistete damit einen bahnbrechenden Beitrag hinsichtlich geschlechtergerechter Sprache. Für Frauenrechte steht sie auch heute ein.
- Maria Rösslhumer
Seit Jahrzehnten kämpft Maria Rösslhumer gegen Gewalt an Frauen: Bis 2023 als CEO der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser. 2019 gründete sie StoP gegen Partnergewalt. Sie zeigt: Gewalt ist kein Privatthema, sondern ein gesellschaftliches.
- Marlene Engelhorn
Aus einem persönlichen Privileg macht Marlene Engelhorn eine politische Agenda: Als Mitinitiatorin von taxmenow kämpft sie für mehr Steuergerechtigkeit – und gab mit dem „Guten Rat" 25 Millionen Euro zur demokratischen Verteilung frei.
Kategorie "HER LEADERSHIP"
Sie übernehmen Führung, gehen neue Wege und inspirieren mit Mut, Haltung und Weitblick.
- Brigitte Ederer
Sie verbindet Politik und Wirtschaft wie kaum eine andere: Als Staatssekretärin begleitete Brigitte Ederer Österreichs EU-Beitritt, später saß sie im Siemens-Vorstand. Heute ist die Top-Managerin Aufsichtsratsvorsitzende der ÖBB.
- Gerda Holzinger-Burgstaller
Als Erste Bank-Österreich-Chefin steht Gerda Holzinger-Burgstaller für weibliche Führung in einem Umfeld, wo über wirtschaftliche Teilhabe entschieden wird.
- Haya Molcho
2009 gründete Haya Molcho das erste Neni-Restaurant am Wiener Naschmarkt. Heute ist daraus ein internationales Gastronomiekonzept mit vielen Frauen in Führungsrollen geworden. Statt strenger Hierarchien setzt sie auf Menschlichkeit und Vielfalt.
- Karin Bergmann
Sie war die erste Frau an der Spitze des Burgtheaters, jetzt führt Karin Bergmann interimistisch die Salzburger Festspiele – erneut als erste Frau in dieser Position. Eine Theatermacherin als Pionierin in männlich geprägten Institutionen.
- Martha Schultz
Seit Jänner 2026 steht Martha Schultz als erste Frau an der Spitze der WKÖ. Schon lange davor machte sie sich für Unternehmerinnen stark – von mehr Sichtbarkeit bis zu besserer Kinderbetreuung. Ihr Ziel: Frauen sollen Wirtschaft mitgestalten.
Kategorie "HER CURIOSITY"
Mit ihrer Neugier eröffnen diese Frauen neue Perspektiven für die Welt von morgen.
- Elisabeth Oberzaucher
Sie bringt Wissenschaft dorthin, wo sie möglichst viele erreicht: auf die Bühne. Als „Science Buster" macht Elisabeth Oberzaucher komplexe Forschung verständlich und verbindet dabei Verhaltensbiologie mit Fragen zu Gender und Gesellschaft.
- Helga Kromp-Kolb
Helga Kromp-Kolb gehört zu Österreichs bekanntesten Klimaforscher:innen. Seit Jahrzehnten verbindet sie wissenschaftliche Arbeit mit öffentlicher Aufklärung über die Klimakrise und zeigt, wie Forschung gesellschaftliche Debatten verändern kann.
- Melisa Erkurt
Als Journalistin und ehemalige Lehrerin gründete Melisa Erkurt 2021 Die Chefredaktion – ein junges, diverses Medium auf Social Media. Damit bringt sie kritischen Journalismus dorthin, wo die Entscheidungsträger:innen von morgen sind.
- Sok-Kheng Taing
Mit dem Software-Unternehmen Dynatrace machte Sok-Kheng Taing Linz als Mitgründerin zum Ausgangspunkt einer internationalen Tech-Erfolgsgeschichte. Heute fördert sie Start-ups und junge Talente und setzt sich besonders für Frauen in der IT ein.
- Corinna Milborn
Corinna Milborn gehört zu den prägenden politischen Journalistinnen Österreichs. Seit Jahren beschäftigt sie sich mit Menschen- und Frauenrechten und zeigt gesellschaftliche Ungleichheiten auf. Für ihre Arbeit wurde sie vielfach ausgezeichnet.
Kategorie "HER STRENGTH"
Sie nehmen Herausforderungen an und zeigen, was möglich wird, wenn Mut stärker ist als das Zweifeln.
- Anna Gasser
Anna Gasser hat den Snowboardsport revolutioniert – und dabei mit männlichen Maßstäben gebrochen. Sie ist Vorbild für eine Generation von Sportlerinnen, die sich nicht mit weniger Sichtbarkeit, Anerkennung oder Raum zufriedengibt.
- Antonia Rados
Sie berichtete jahrzehntelang als Kriegsreporterin. Damit behauptete sich Antonia Rados als eine von wenigen Frauen in diesem Feld und machte sichtbar, was hinter den Schlagzeilen passiert: Sie gab Menschen in Krisengebieten eine Stimme.
- Carmen Possnig
Als Ärztin, Forscherin und ESA-Astronautin widmet sich Carmen Possnig den Grenzen menschlicher Belastbarkeit. Ihr Weg zeigt, wie wichtig weibliche Perspektiven in Disziplinen sind, die (zu) lange von Männern geprägt wurden.
- Florentina Holzinger
Florentina Holzinger sprengt Grenzen – körperlich wie künstlerisch. Die Performances der Starchoreografin sind eine Kritik an bestehenden Machtverhältnissen. Mit „Seaworld Venice" bespielt sie 2026 den österreichischen Pavillon der Biennale.
- Nicola Werdenigg
Als ehemalige Skirennläuferin machte Nicola Werdenigg sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch im Spitzensport öffentlich. Heute setzt sie sich dafür ein, dass Betroffene gehört und geschützt werden – auch in geschlossenen Systemen.
Kategorie "HER CREATIVITY"
Mit ihren Ideen erschaffen sie neue Welten, mit ihrer Handschrift bereichern sie die Gesellschaft.
- Elfriede Jelinek
2004 erhielt Elfriede Jelinek als erste Österreicherin den Literaturnobelpreis. Ihre Arbeit versteht sie als Widerstand gegen festgefahrene Strukturen: Sie legt Machtverhältnisse, Sexismus und gesellschaftliche Abhängigkeiten offen.
- Ina Regen
Ina Regen macht aus Verletzlichkeit Stärke: Die Singer-Songwriterin betrachtet das Leben jenseits perfekter Fassaden und ermutigt Frauen, dasselbe zu tun. Dabei spricht sie offen über Themen wie Geld, Scham und weibliche Selbstermächtigung.
- Lena Hoschek
Mit ihrem 2005 gegründeten Label entwickelte Modedesignerin Lena Hoschek eine unverwechselbare Handschrift zwischen Tradition, Handwerk und Weiblichkeit. Sie macht Mode für Frauen, die nicht gefallen wollen – sondern ihre Haltung unterstreichen.
- Marie Kreutzer
Mit Filmen wie „Die Vaterlosen" oder „Corsage" erzählt Marie Kreutzer von Frauen, die sich nicht in vorgegebene Rollen fügen. Dabei hinterfragt die Regisseurin und Drehbuchautorin Konzepte von Macht, Abhängigkeit und Selbstbestimmung.
- Verena Altenberger
Sie spielt Frauen jenseits von Klischees und spricht offen über Feminismus, Gleichstellung und die Verantwortung der Filmbranche: Als vielfach ausgezeichnete Schauspielerin nutzt Verena Altenberger ihre Sichtbarkeit auch für Haltung.