Oh du fröhliche. Die Adventzeit und somit auch die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür. Plätzchen backen, Glühwein trinken, Christkindlmärkte besuchen und jeden Tag ein Türchen vom Adventkalender öffnen. Vor allem aber darf eines nicht fehlen: Der Adventkranz. Jeden Sonntag zünden wir eine Kerze an und dann steht auch schon bald Weihnachten vor der Tür. Daher kommt die Tradition und diese schönen Adventkranzideen haben wir für dich.

Was bedeutet das Wort Advent?

"Advent" bedeutet auf Lateinisch "Ankunft" . Ursprünglich hieß die vorweihnachtliche Zeit "Adventus Domini" also "Ankunft des Herrn", was wiederum noch mehr auf die christliche Bedeutung hinweist. Advent ist auch die Zeit der Weihnachtsmärkte, des Glühweindufts, des Plätzchenbackens, Liedersingens, und jeden Sonntag eine Kerze auf dem Adventkranz anzuzünden. Oder heißt es doch Adventskranz? Hier teilen sich die Meinungen. In Deutschland darf das "s" nicht fehlen, wobei hingegen viele Östereicher:innen darauf bestehen es Adventkranz zu nennen.

Woher kommt die Tradition der Adventkränze?

Ab dem ersten Advent schmücken Adventkränze und Gestecke mit vier Kerzen unsere Wohnungen. Ein schöner Brauch. Doch woher kommt der eigentlich? In der christlichen Kirche beginnt mit dem Advent die Zeit des Wartens auf die Geburt Jesus. Diese Zeit geht mit in einem der wichtigsten Tage des Christentums einher: der Geburt selbst, am 24. Dezember. Man sagt, dass die Adventszeit in der heutigen Form auf das 7. Jahrhundert zurückgeht. Am ersten Advent Sonntag beginnt demnach auch das neue Kirchenjahr.

Der Brauch der Adventkränze geht auf den evangelischen Theologen und Pfarrer Johann Hinrich Wichern zurück. Er lebte im 19. Jahrhundert und kümmerte sich um Waisen, die in Kinderheimen untergebracht waren. In der Weihnachtszeit fragten sie ihn immer wieder, wann denn endlich Weihnachten wäre und so kam er 1839 auf eine Idee den Kindern die Wartezeit bis Weihnachten zu verkürzen, indem er einen Adventkranz im Waisenhaus aufhing.

Inspirationen zur Adventszeit

Viele Menschen verfallen in der Adventszeit in den Vorweihnachtsstress. Dabei sollten wir uns Zeit nehmen, Zeit für die schönen und besinnlichen Momente:

Weihnachtsplätzchen backen mit den Liebsten. Empfehlung: unser Spitzbuben Rezept

Christkindlmärkte besuchen, Glühwein und Kinderpunsch trinken und vielleicht die ersten Weihnachtsgeschenke besorgen.

Schlittschuhlaufen gehen.

Weihnachtsfilme mit der Familie schauen.

All I want for Christmas und Last Christmas rauf und runter hören.

Du hast noch keinen Adventkranz? Dann gestalte dir doch einfach deinen eignen.

Handgemachte und nachhaltige Adventkränze mit Trockenblumen

Es muss nicht immer der klassische Adventkranz sein. Trockenblumen sehen nicht nur wunderschön aus, sondern halten auch ewig. Die "We Are Flowergirls" aus Wien fertigen aus konservierten und hochwertig getrockneten Gräsern und Blüten Adventkränze an. Die Trockenblumenkränze halten ein Leben lang und lassen sich auch perfekt als Deko-Türkranz, Kranz für die Wand verwenden. Adventkränze, die niemals verblühen und so viele Saisonen halten. Statt jedes Jahr einen Neuen zu kaufen, kann man die Kränze jedes Weihnachten wieder aus der Schachtel holen und wiederverwenden.

Die schönsten DIY Adventkranz Ideen

(c)WeAreFlowergirls

DIY Die "We Are Flowergirls" bieten DIY-Packages an, sodass du selbst zuhause kreativ werden kannst. Zudem gibt es Adventkranz-Workshops in der Boutique im 8. Bezirk

So zauberst du dir deinen eigenen Dried Flower Weihnachtskranz: