Mit ihren vollen Lippen, ihren grünen Katzenaugen und ihrer besonderen Ausstrahlung gilt Angelina Jolie als eine der schönsten Frauen der Welt. Neben ihrer Karriere als Schauspielerin und Regisseurin setzt sie sich leidenschaftlich für wohltätige Zwecke und für Frauenrechte weltweit ein. Bereits vor ihrer Ehe mit Schauspieler Brad Pitt hatte sie sich einen festen Platz in der Filmmetropole Hollywood erarbeitet. Durch Rollen als "Lara Croft in Tomb Raider (2001)" oder als geheime Auftragsmörderin in "Mr. und Mrs. Smith" wurde sie international bekannt. Ihre Rolle als Mutter von sechs Kindern scheint aber die Größe für sie zu sein. Wir stellen euch die ikonische Hollywood Schauspielerin vor.

Steckbrief: Angelina Jolie Name: Angelina Jolie Voight

Angelina Jolie Voight Geburtstag: 04.06.1975

04.06.1975 Geburtsort: : Los Angeles, Kalifornien / USA

: Los Angeles, Kalifornien / USA Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Wohnort: Los Angeles

Los Angeles Beruf: Schauspielerin und Regisseurin, UN-Sonderbotschafterin

Schauspielerin und Regisseurin, UN-Sonderbotschafterin (Ehe)partner: Jonny Lee Miller (1996-199), Billy Bob Thornton (2000-2003), Brad Pitt (2004-2016)

Jonny Lee Miller (1996-199), Billy Bob Thornton (2000-2003), Brad Pitt (2004-2016) Größe: 1,69 cm

Kindheit: Angelina Jolie wuchs in einer Schauspielerfamilie auf

Angelina Jolie wurde am 4. Juni 1975 in Los Angeles, Kalifornien geboren und wuchs dort gemeinsam mit ihrem älteren Bruder auf. Ihre Eltern - Jon Voight und Marcheline Bertrand, die ebenfalls bekannte Schauspieler waren, ließen sich allerdings früh scheiden. So kam es, dass sie ihren Vater nur sehr selten sah. Während der Schule nahm sie bereits Schauspielunterricht und trat in mehreren Bühnenproduktionen auf. Ihre erste kleinere Film-Nebenrolle spielte sie mit fünf Jahren in "Zwei in der Tinte". Auch ihre Eltern wirkten in diesem Film mit.

Eins stand für Angelina fest: Der Wunsch Schauspielerin zu werden. Sie schrieb sich am Lee Strasberg Theatre Institute ein, wo sie insgesamt zwei Jahre lang eine Ausbildung absolvierte. Weniger populär war das Mädchen bei seinen Mitschülern an der Beverly Hills High School: Zahnspange, Brille und auffällige Lippen machten sie rasch zum Gespött.

» "Schlauchbootlippe", Angelina wurde in der Schule gehänselt. «

Das Mobbing wurde ihr zu viel, sodass sie schließlich auf die Moreno Hogh School wechselte und den Schauspielunterricht abbrach. Nun war Angelinas Berufswunsch ein anderer: Bestattungsdirektorin. Ziemlich verrückt, aber wahr. Das hielt allerdings nicht lange an, denn nach Beendigung der High School ging es zurück ans Theater und in eine eigene Wohnung.

Depressionen und Nervenzusammenbruch: Angelina Jolies schwere Teenager Zeit

Als junges Mädchen hatte Angelina Schwierigkeiten damit, sich emotional auf andere Menschen einzulassen. Vielleicht ist daran die fehlende Beziehung zu ihrem Vater schuld. Ihre Emotionen brauchten jedoch ein Ventil, weswegen sie sich selbst verletzte. Depressionen plagten sie, die dazu führten, dass sie mit 19 Jahren und 22 Jahren einen Suizid plante. Mit 24 Jahren erlitt sie einen Nervenzusammenbruch und kam für eine kurze Zeit in eine psychiatrische Klinik.

Aller Anfang ist schwer, dann kam der erste Oscar

Angelina konnte ihre schweren Depressionen zum Glück überwinden. Immer noch groß war der Wunsch nach einer Schauspielkarriere. Trotz solider Schauspielausbildung hatte sie jedoch anfangs nur wenig Erfolg vor der Kamera. Auch Modeljobs liefen zu Beginn eher schlecht. Kaum zu glauben, aber eben auch eine Angelina Jolie hatte es nicht immer leicht und musste sich erstmal beweisen.

1999 hatte sie eine Nebenrolle in dem Film "Durchgeknallt" , für den sie den Oscar in der Kategorie Nebenrolle erhielt. Sie spielte die Freundin eines 17-Jährigen Mädchens, das nach einem Suizidversuch in eine psychiatrischen Anstalt eingewiesen wird. In ihrer Rolle als soziopathische, aber unwahrscheinlich charismatische Lisa, gelang ihr endlich der große Durchbruch. Nun ging es steil bergauf.

Zu Angelina Jolies größten Erfolgen gehören Filme wie "Lara Croft: Tomb Raider" und "Mr.and Mrs. Smith"

Angelina drehte einen Film nach dem anderen und spätestens als Videospielheldin Lara Croft in "Tomb Raider" (2001) wurde sie zum Kult. Im Laufe der Jahre konnte Angelina Jolie weitere kommerzielle Erfolge verzeichnen. Zu ihnen gehören tragende Rollen in Filmen wie Mr. & Mrs. Smith (2005), Wanted (2008) und Salt (2010).

Wie vielfältig Angelina sich vor der Leinwand darstellen kann, bewies sie unter anderem mit Maleficent – Die dunkle Fee (2014). Aber: Vor der Kamera zu stehen, reichte der talentierten US-Amerikanerin nicht aus. Ihr Debüt als Drehbuchautorin und Regisseurin feierte sie im Jahr 2011 mit "In the Land of Blood and Honey“.

Angelina Jolies Soziales Engagement als UN-Botschafterin und Aktivistin für Frauenrechte

Seit 2001 ist sie für die Vereinten Nationen in fernen Ländern im Einsatz. Für das Flüchtlingshilfswerk UNCHR dient sie als Sonderbotschafterin. Ihre Reisen in Krisengebiete und ihre Gespräche mit Betroffenen vor Ort erfahren ein großes mediales Interesse – und sorgen für Spenden in Millionenhöhe.

Angelina Jolie setzt sich außerdem seit vielen Jahren für Frauenrechte und insbesondere gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen ein. Sie produziert Filme über die Situation der Frauen in Kriegsgebieten und hält Reden bei den Vereinten Nationen über die Gleichstellung der Geschlechter. Während der Konferenz über sexuelle Gewalt in Kriegen 2014 sagte Angelina Jolie: "Die Schande muss beim Täter liegen, nicht bei den Opfern ". Sie sprach über Sexismus und Sexuelle Gewalt, die von unkontrollierter Macht und Privilegien leben.

Angelina Jolies turbulentes Liebesleben und Liebesdramen mit Brad Pitt

Das Privatleben von Angelina Jolie verlief wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Nach eigener Aussage hatte sie eine Beziehung mit Jenny Shimizu. "Ich hätte wahrscheinlich Jenny Shimizu geheiratet, wenn ich nicht meinen damaligen Mann (Billy Bob Thornton) geheiratet hätte. Ich verliebte mich im ersten Moment in sie , so Angelina in einem Interview." Drei Jahre lang war sie mit ihrem 20 Jahre älteren Schauspielkollegen Thornton verheiratet, 2003 trennten sie sich.



Darauf folgte eines der bekanntesten Liebesdramen Hollywoods. Bei den Dreharbeiten zu "Mr. & Mrs. Smith“ lernte sie Brad Pitt kennen - und lieben. Moment mal, der war doch eigentlich mit Jennifer Aniston verheiratet, oder? War Angelina der Grund für die Trennung? Hat er sie betrogen? Die Presse war voller Schlagzeilen. Zusammen bekamen die beiden drei eigene Kinder und adoptierten zwei weitere. Ihr erster adoptierter Sohn stammt noch aus der Beziehung zu ihrem Ex-Mann Thornton.

Das einstige Hollywood-Traumpaar war seit 2005 liiert und seit 2014 auch verheiratet. Das zweigeteilte Scheidungsverfahren läuft seit 2016 - während sie seit 2019 offiziell geschieden sind. 12 Jahre "Brangelina" sind also nun endgültig Geschichte.

Schönheit und Tapferkeit: Aus Angst vor Brustkrebs, ließ sich Angelina Jolie die Brüste entfernen

In ihrer Ehe mit Brad Pitt erhielt Jolie eine tragische Diagnose: Ärzte teilten ihr mit, dass ihr Risiko für Brustkrebs aufgrund eines nachgewiesenen Gens stark erhöht sei. Aus Sorge vor der Krankheit und einem frühen Tod und den daraus entstehenden Konsequenzen für ihre Kinder ließ sie sich vorsorglich die Brüste amputieren, um diese durch künstliche zu ersetzen. Im Jahr 2015 nahm sie eine Totalentfernung ihrer Eileiter und Eierstöcke vor, nachdem sie erfahren hatte, dass an einem Eierstock ein gutartiger Tumor säße. Mit nur 56 Jahren starb ihre Mutter an Eierstockkrebs.

» Sie habe nach Einschätzung ihrer Ärzte damals ein Brustkrebsrisiko von 87 Prozent und ein Eierstockkrebsrisiko von 50 Prozent gehabt. «

Die Bedeutungen hinter den besonderen Tattoos von Angelina Jolie

Das besondere an ihrem Aussehen sind unter anderem ihre zahlreichen Tattoos, die ihren Körper schmücken. Die Schauspielerin hat mehr als 20 Tattoos, von denen jedes eine besondere Bedeutung hat:

Ein Bengalischer Tiger auf dem Rücken. Die Tätowierung wurde zum Gedenken an ihre kambodschanische Staatsbürgerschaft gestochen und wurde in einem traditionellen thailändischen Stil gestochen,

Geographische Koordinaten auf ihrem linken Oberarm: Die Koordinaten stehen für die Geburtsorte ihrer Kinder.

Ein Tattoo auf ihrem Unterarm, das sagt "Know Your Rights": Es ist ein Symbol für ihre Arbeit als Menschenrechtsaktivistin.

Das große Tattoo auf ihrer linken Schulter ist in Khmer, der Landessprache Kambodschas verfasst. Es soll ihren Adoptivsohn Maddox, der in Kambodscha geboren wurde, beschützen.

Ein Schmetterling auf ihrem Bauch: Es ist ein Symbol für Transformation und Verwandlung.

Das Glück, Mutter zu sein: Erfüllung durch die Kinder

Man könnte sie als "Löwenmama" bezeichnen. Ihre sechs Kinder stehen für die Schauspielerin immer an erster Stelle. "Ich bin sehr beschützerisch, was meine Kinder angeht ", sagte sie in einem Interview. Sie liebt es, ihre Familie ständig um sich herum zu haben. Die Zeit mit den Kindern ist laut Jolie der perfekte Ausgleich. "Wir versuchen, immer zusammen zu frühstücken, auch wenn es dabei meist chaotisch zugeht ". Ganz normaler und verrückter Familienalltag also. Na gut, ganz so normal nun auch wieder nicht.

Wenn dann doch mal wieder eine Filmpremiere ansteht, kommen die Kinder nämlich einfach mit.Wo Angelina Jolie auch auftaucht, fast immer tritt der Film in den Hintergrund. Ihr Kinder sind oft mit dabei.

» Ich bleibe viel mehr zu Hause und habe die beste Zeit meines Lebens mit meinen Kindern. «

Das macht Schauspielerin Angelina Jolie heute

Die Sorgerechtsstreitigkeiten zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt scheinen nun endlich geklärt und auch das Verhältnis der beiden hat sich offenbar gebessert. Ein Liebescomeback scheint trotzdem nicht in Sicht zu sein. Angelina Jolie scheint mit ihrem Ex-Mann abgeschlossen zu haben und soll sogar wieder frisch verliebt sein. Dabei soll es sich um den britischen Milliarden-Erben David Mayer de Rothschild handeln. Die beiden wurden kürzlich bei einem romantischen Dinner gesichtet.

Angelina Jolie setzt sich auch heute weiterhin für Frauenrechte ein und nutzt ihren Instagram-Auftritt ausschließlich, um mit ihrer Reichweite auf wichtige Probleme aufmerksam zu machen. So wie zuletzt die Demonstrationen von iranischen Frauen (und Männern) wegen der Vorfälle um den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die Sittenpolizei im Iran hatte sie wegen ihres angeblich "unislamischen Outfits" festgenommen.