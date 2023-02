Was sind Antioxidantien?

Ein Antioxidans ist eine chemische Verbindung, die eine Oxidation anderer Substanzen verhindert oder verlangsamt. Antioxidantien, die entweder selbst vom Körper gebildet oder mit der Nahrung aufgenommen werden, wirken in unserem Organismus als Radikalfänger und schützen unsere Zellen vor oxidativem Stress, der beispielsweise Krankheiten begünstigen kann.

Unser Körper ist freien Radikalen die ganze Zeit ausgesetzt. Sie kommen in der Luft (z. B. Umweltgifte) und Nahrungskette vor, aber sie entstehen auch in unserem Organismus selbst (z. B. Entzündungen oder Immunabwehr). Gibt es zu viele freie Radikale in unserem Körper spricht man von oxidativem Stress. Dieser kann Herz-Kreislauf- oder Krebs-Erkrankungen mitverursachen, aber auch den Alterungsprozess der Haut beschleunigen.

➠ Vitamine und Mineralstoffe: Das braucht unser Körper [Überblick]

Funktionen und Wirkungen von Antioxidantien

Nicht umsonst werden Antioxidantien auch Schutznährstoffe genannt: Sie verhindern, dass Zellen mit Sauerstoff reagieren und binden freie Radikale an sich. Antioxidantien sind in Vitaminen und Mineralstoffen, aber auch in Enzymen und sekundären Pflanzenstoffen zu finden.

Da die körpereigene Produktion für unser Immunsystem nicht ausreicht, ist es wichtig Antioxidantien auch über Lebensmittel aufzunehmen.

Antioxidantien schützen vor Krankheiten

Wie schon erwähnt greifen freie Radikale unsere Zellstruktur an und können diese schädigen. Sie sind für die Entstehung von Herz-Kreislauf- oder Krebs-Erkrankungen, aber auch Alzheimer, Arterienverkalkung sowie Rheuma mitverantwortlich. Antioxidantien wirken genau diesen Zellveränderungen entgegen.

Antioxidantien schützen unsere Haut

Alkohol, Rauchen sowie UV-Strahlung lassen unsere Haut schneller altern: Falten bilden sich und sie verliert an Spannkraft. Mit einer Ernährung, die reich an Antioxidantien ist, kann dem Alterungsprozess entgegenwirkt werden.

Vitamin C als Radikalfänger ist beispielsweise ein beliebter Inhaltsstoff in Hautcremen. Es macht freie Radikal unschädlich und begünstigt die Kollagenproduktion. Bade- und Körperpflegeprodukten mit Vitamin E hemmen Entzündungen und schützen die Zellen.

Antioxidantien verbessern Konzentrationsfähigkeit

Dass Antioxidantien auch "Brain-Food" genannt werden, hat einen Grund: Sie schützen auch unsere Gehirnzellen vor freien Radikalen und verbessern so die Gedächtnisleistung sowie Konzentrationsfähigkeit.

Überblick: die wichtigsten Antioxidantien

Zu den bekanntesten sowie wirkungsvollsten Antioxidantien zählen Vitamin C, Vitamin E, Spurenelemente wie Selen oder Zink, aber auch Beatcarotin und Polyphenole.

1

Vitamin C

Das wasserlösliche Vitamin C (Ascorbinsäure) gilt als Antioxidans und schützt so vor Zellschäden. Es hat zudem unterschiedliche Funktionen im Körper und ist ein essentieller Nährstoff.

2

Vitamin E

Vitamin E (Tocopherole) zählt zu den fettlösliche Vitaminen und wirkt durch seine antioxidative Funktion im Körper als Schutzsystem für unterschiedlichste Zellen.

3

Selen

Als Spurenelement ist Selen nicht nur für unseren Organismus lebensnotwendig, sondern auch am antioxidativen Schutzsystem gegen freie Radikale beteiligt.

4

Zink

Zink ist als Spurenelement an vielen Prozessen im Körper beteiligt, so auch am antioxidativen Schutzsystem gegen schädliche freie Radikale.

5

Beatcarotin

Betacarotin gehört zu den antioxidativ wirkenden Carotinoiden. Es ist wichtig für den Sehvorgang und schützt unsere Zellen außerdem vor UV-Strahlung.

6

Polyphenole

Polyphenole zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen und wirken nicht nur antioxidativ, sondern auch positiv auf unser Immunsystem.

In welchen Lebensmittel kommen Antioxidantien vor?

Die wichtigsten Antioxidantien Vitamin C, Vitamin E, Selen Zink, Beatcarotin und Polyphenole kommen in folgenden Lebensmittel vor: