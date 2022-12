Vitamin C ist das bekannteste und eines der wichtigsten Vitamine für den menschlichen Körper , das für zahlreiche lebenswichtige Prozesse benötigt wird. Das auch als Ascorbinsäure bekannte Vitamin ist in hohen Dosierungen in Obst und Gemüse vorhanden. Viele Menschen nehmen Vitamin C jedoch auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu sich.

Was ist Vitamin C?

Vitamin C ist das bekannteste aller Vitamine. Dabei handelt es sich um einen gut wasserlöslichen, farb- und geruchslosen Feststoff mit saurem Geschmack. Vitamin C ist den vielen Menschen auch unter seinem wissenschaftlichen Namen "Ascorbinsäure" geläufig. Der Name leitet sich von der Kombination der lateinischen Bezeichnung der Skorbut-Krankheit (scorbutus) und der verneinenden Vorsilbe a- ab. Da Vitamin C Skorbut vorbeugt, wird es in der Fachsprache folglich als "antiskorbutische" Säure bezeichnet.

Wo kommt Vitamin C vor? [Tabelle]

Vitamin C ist sehr weit in menschlichen Nahrungsmitteln verbreitet. Vor allem Obst und Gemüse und die aus ihnen hergestellten Produkte, wie beispielsweise Säfte oder Smoothies, sind reich an Ascorbinsäure. Der Vitamin-C-Gehalt von Nahrungsmitteln ist jedoch abhängig vom Erntezeitpunkt, dem Transport, der Lagerung und der Zubereitung der jeweiligen Lebensmittel. Unter dem Einfluss von Sauerstoff oder hohen Temperaturen kann Vitamin C verlorengehen. Während pflanzliche Lebensmittel in der Regel einen hohen Gehalt an Vitamin C aufweisen, enthalten tierische Lebensmittel in der Regel keine Ascorbinsäure.