Basenfasten: Detox für Körper und Seele

Um den Körper von überschüssigen Säuren zu reinigen und zu entschlacken, empfehlen Expert:innen für einen bestimmten Zeitraum – im Normalfall ein bis zwei Wochen – sich ausschließlich von basischen Lebensmitteln zu ernähren. Beim Basenfasten stehen also hauptsächlich Gemüse, Obst, Sprossen und Kräuter auf dem Speiseplan.

Ein gesunder Körper hält in der Regel auch ohne Basenfasten den pH-Wert des Blutes über die Nieren oder andere Puffersysteme konstant. Überschüssige Säuren und Basen werden über die Niere ausgeschieden. Allerdings verlieren wir mit jedem Jahr, in dem wir älter werden, circa ein Prozent Nierenkapazität. Die Integration von basischen Lebensmitteln in deinen Alltag kann also eine echte Wohltat für deinen Körper sein. Denn so reinigst du deinen Organismus von Stoffwechselablagerungen, die sich über die Jahre angesammelt haben und stärkst zudem dein Immunsystem.

Du möchtest mehr darüber erfahren? ➠ Hier findest du alles Wissenswerte rund um das Thema Basenfasten, inklusive leckerer Rezepte! Übrigens: Da beim Basenfasten vollständig auf tierische Produkte verzichtet wird, eignet sich diese Fastenform auch ideal für Veganer:innen.

Abnehmen mit basischer Ernährung

Da die meisten basischen Nahrungsmittel keinen Zucker und nur wenig Fett, aber dafür viele stoffwechselaktivierende Nährstoffe enthalten, purzeln die Kilos bei einer basenreichen Ernährung oftmals ganz von alleine. In Kombination mit ausreichend Bewegung kannst du dein Wunschgewicht nicht nur auf gesunde Art und Weise erreichen, sondern auch langfristig halten.