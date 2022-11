Vitamine, Spurenelemente, Proteine … und dann soll es natürlich auch noch gut schmecken. Um den Körper mit lebensnotwendigen Nährstoffen zu versorgen, ist eine ausgewogene Ernährung entscheidend. Magnesium gehört zu den wichtigsten Spurenelementen und ist für nahezu jede Muskelbewegung, aber auch das psychische Wohlbefinden und die Durchblutung entscheidend.

Was ist Magnesium?

Magnesium ist ein Spurenelement und gehört chemisch gesehen zu den Erdalkalimetallen. Als eines der zehn häufigsten Elemente der Erdoberfläche kommt es in zahlreichen Pflanzen, Mineralien und sogar im Meerwasser vor. Magnesium ist ein beliebtes Bauelement in der metallischen Industrie, nimmt aber auch in der Medizin und den Ernährungswissenschaften eine immer wichtigere Rolle ein. Als wasserlösliche Substanz kann Magnesium nur schlecht über die Haut eindringen und wird daher in der Regel in Form von Lebensmitteln, Tabletten, Säften und Co. aufgenommen.

In der Physiologie wird Magnesium als "essenzieller Stoff" kategorisiert. Das bedeutet, dass Magnesium für lebenserhaltende Basisfunktionen unerlässlich ist. Mehr und mehr medizinische Implantationseingriffe, wie beispielsweise das Einsetzen von Stents, setzen auf Magnesium als Implantatmaterial. Als Zusatzstoff in Medikamenten werden Magnesiumpräparate gerne gegen Migräne, Muskelkrämpfe sowie bei unterschiedlichen Komplikationen während der Schwangerschaft eingesetzt.

Wo kommt Magnesium vor? [Tabelle]