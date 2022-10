Das Thema Kinderwunsch ist auf der einen Seite ein aufregendes Abenteuer, auf der anderen aber auch ein sehr emotionales. Der Weg zum Wunschbaby kann einfach, aber auch sehr steinig sein. Denn "nur" beim Geschlechtsverkehr nicht mehr zu verhüten, reicht (in den meisten Fällen) nicht aus.

Selbst bei einer gesunden 35-Jährigen dauert es durchschnittlich acht Monate, bis sie schwanger wird. Aber wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt im Zyklus, um schwanger zu werden und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt?

Kinderwunsch – wie werde ich schwanger?

Um auf natürlichem Weg schwanger zu werden, ist ungeschützter Sex zum richtigen Zeitpunkt wichtig. Was bedeutet das aber genau? Während des Menstruationszyklus gibt es nur wenige Tage, an denen eine Frau fruchtbar ist, aus diesem Grund sollte sie ihren Zyklus bei einer geplanten Schwangerschaft gut kennen.

An den Tagen vor dem Eisprung und am Tag selbst, ist die Chance gut, schwanger zu werden. Auch die Verhütungsmethode kann Einfluss auf den Zyklus nehmen, zum Beispiel kann es nach dem Absetzen der Antibabypille einige Monate dauern, bis sich der Menstruationszyklus wieder einpendelt.

Wann ist der beste Zeitpunkt, um schwanger zu werden?

Der weibliche Zyklus dauert im Durchschnitt 28 Tage, der Eisprung findet am 10 bis 14 Tag nach Zyklusbeginn statt und zu diesem Zeitpunkt ist Frau am fruchtbarsten. So die Theorie.

Da aber jede Frau und auch deren Zyklen individuell sind, ist es ratsam, Zyklen zum Beispiel mittels App zu tracken, um einerseits ein Gefühl für seinen Körper zu bekommen (vor allem, wenn vor dem Kinderwunsch hormonell verhütet wurde) und anderseits den Tag des Eisprungs zu ermitteln. Hierbei helfen beispielsweise Ovulationstests.

Zyklus-Apps sind auf den ersten Blick gute Helferlein bei der Kinderwunsch-Reise, aber leider "lässt die Datensicherheit bei vielen Apps zu wünschen übrig", weiß Datenschutzexpertin Daniela Zimmer von der Arbeiterkammer. "Vielen Betreiber:innen geht es darum, ein individualisiertes Bild von Nutzer:innen zu haben, um die Daten für Werbezwecke zu verkaufen." Tipp: Achte bereits bei der Beschreibung im App-Store darauf, sollten beispielsweise Datenschutzhinweise fehlen, suche dir besser eine andere App aus.

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden – und schwanger zu bleiben?

Der Wunsch nach einem Baby geht oft Hand in Hand mit sehr viel Geduld und Zeit. Mit ca. 23 Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit schwanger zu werden bei rund 25 bis 30 Prozent pro Zyklus, das heißt es dauert durchschnittlich vier Monate, bis eine junge Frau schwanger wird.

Mit 35 Jahren dauert es acht Monate, ab Mitte 40 sinkt die Wahrscheinlichkeit auf ein Prozent pro Zyklus. Mit bis zu Anfang 30 stehen die Chancen gut, auch schwanger zu bleiben, ab Mitte 30 steigt das Risiko einer frühen Fehlgeburt.

Schwanger werden ab 40 Jahren

Wenn eine Frau mit Anfang 40 schwanger werden möchte, kann es mehr Zeit in Anspruch nehmen, als bei einer 25-Jährigen. Die Wahrscheinlichkeit in einem Menstruationszyklus schwanger zu werden, liegt ab 40 Jahren nur noch bei fünf Prozent. Aber warum? Ein Grund dafür sind die Eizellen, die Anzahl und Qualität sinken mit zunehmendem Alter.

Dem Kinderwunsch steht aber bei guter Gesundheit und anderen Voraussetzungen, wie einem regelmäßigen Zyklus, der Eisprung findet statt oder auch der Samenanzahl und -qualität des Mannes, nichts im Wege.

Bin ich schwanger?

Was kann ich tun, um schneller schwanger zu werden?

Ist der Wunsch nach Nachwuchs da, kann es den meisten oft nicht schnell genug gehen, einen positiven Schwangerschaftstest in Händen zu halten. DEN Geheimtipp, um schnell schwanger zu werden, gibt es nicht, aber eine gesunde Lebensweise ist schon einmal ein guter Anfang: ausgewogene Ernährung, körperliche Fitness, Verzicht auf Alkohol und Tabak.

Die Einnahme von Folsäure in Tablettenform wird schon ca. drei Monate, bevor eine Frau schwanger werden möchte, empfohlen, da diese Neuralrohrdefekte des Babys verhindern kann. Lass dich von deinem:r Frauenarzt:ärztin beraten.

Schwanger werden mit Hausmittel?

Nicht nur mit einer gesunden Ernährung kann die Fruchtbarkeit erhöht werden, sondern auch mit Hausmittel, beispielsweise mit Tees, die den Zyklus positiv beeinflussen. Spezielle Kräutermischungen helfen in der ersten und zweiten Zyklushälfte die Gebärmutterschleimhaut gut aufzubauen und zu durchbluten, damit sich im besten Fall die befruchtete Eizelle einnisten kann.