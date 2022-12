Mit Folsäure beschäftigen sich in der Regel nur Schwangere und Stilllende. Zu Unrecht, denn aufgrund des bei vielen Menschen vorherrschenden Folsäuremangels sollte sich jeder mit dem so wichtigen Vitamin auseinandersetzen. Die Deckung des täglichen Bedarfs an Folsäure ist gar nicht so schwer, schließlich kommt es in fast allen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln vor.

Was ist Folsäure?

Folsäure, auch Vitamin B9 genannt, gehört zum Komplex der B-Vitamine. Folsäure kann nicht vom menschlichen Körper selbst hergestellt und muss somit über die Nahrung aufgenommen werden. Das hitze- und lichtempfindliche Vitamin kommt in fast allen tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln vor. Der Name der Folsäure leitet sich aufgrund des Vorkommens in grünen Pflanzenblättern vom lateinischen Wort "folium" (das Blatt) ab.

Wo kommt Folsäure vor? [Tabelle]

Als Folsäurelieferanten eignet sich vor allem grünes Gemüse, insbesondere Blattgemüse wie Salat und Spinat. Aber auch Hülsenfrüchte, Nüsse, Vollkornprodukte, Leber, Eier, bestimmte Käse- und Gemüsesorten haben einen hohen Folsäuregehalt.

Folsäure ist ein sehr empfindliches Vitamin, das durch Licht, Hitze, Wasser und eine falsche Lagerung schnell Schaden nehmen kann. Um den Folsäuregehalt zu erhalten, sollte Gemüse nur kurz und unzerkleinert gewaschen werden und Speisen möglichst schonend gegart und nicht warmgehalten werden.