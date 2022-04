Hallo, Baby! Eine Schwangerschaft geht mit vielen körperlichen Veränderungen einher – und manche von ihnen kannst du bereits ganz am Anfang feststellen.

So verrät dir dein Körper vielleicht schon vor dem ersten Schwangerschaftstest, ob du in einigen Monaten Mama wirst. Aber was sind die ersten Anzeichen der Frühschwangerschaft? Ab wann treten sie auf, und wie lassen sie sich am besten deuten? In unserem Artikel zum Thema Schwangerschaftsanzeichen findest du die wichtigsten Antworten!

Ab wann treten frühe Schwangerschaftsanzeichen auf?

Wenn man weiß, worauf man achten muss, lassen sich die ersten Anzeichen einer Schwangerschaft oft schon recht früh feststellen. Dein Körper zeigt nämlich schon bald nach der Befruchtung erste Reaktionen auf den gestiegenen Hormonspiegel.

Auslöser dafür ist das Schwangerschaftshormon hCG, das von der befruchteten Eizelle (und später von der Plazenta) produziert wird. Es ist dafür verantwortlich, dass …

… die Schwangerschaft überhaupt beginnt/erhalten bleibt.

… dein Körper andere wichtige Hormone wie Östrogen und Progesteron produziert.

… sich bei dir alles auf die Entwicklung des Embryos und die Versorgung des Babys einstellt.

… deine Gebärmutter Schleimhaut aufbaut.

… deine Brüste sich aufs Stillen vorbereiten.

Mit der Veränderung des Hormonspiegels gehen auch die ersten Anzeichen einer Frühschwangerschaft einher. Aber Achtung: Nicht jedes Merkmal bedeutet gleich, dass du schwanger bist. Umgekehrt entwickelt auch nicht jede Frau zur selben Zeit (oder überhaupt) Schwangerschaftssymptome. Schwanger ohne Anzeichen? Ja, auch das gibt es! Lass dich von den ersten vorhandenen oder nicht vorhandenen Symptomen also nicht verrückt machen!