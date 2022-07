Die fruchtbaren Tage befinden im Zeitraum um den Eisprung (Ovulation) herum. Eine Schwangerschaft ist am Tag des Eisprungs am wahrscheinlichsten. Es gibt verschiedene Methoden, wie Kalender- und Temperaturmethode oder die Beobachtung des Zervixschleim, die genaueren Aufschluss über die fruchtbaren Tage geben können.

Wieviele fruchtbare Tage im Monat

In jedem Zyklus sind es in etwa sechs Tage, an denen eine Frau schwanger werden kann. Die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft liegt bei ungefähr 20 bis 30 % pro Zyklus und ist außerdem abhängig von anderen Faktoren wie Alter, Spermienqualität und dem genetischen Zusammenpassen des Paares.

Wie lange sind die fruchtbaren Tage vor der Ovulation und wie lange ist frau nach dem Eisprung fruchtbar? Diese beginnen 3-5 Tage vor dem Eisprung. Die Eizelle ist höchstens 12-24 Stunden nach dem Eisprung lebens- und befruchtungsfähig. Die ideale Zeit für eine Befruchtung endet somit einen Tag nach der Ovulation.

Der Zeitrahmen der fruchtbaren Phase wird durch den weiblichen Zyklus und auch durch die Überlebensdauer der Spermien im Körper der Frau sowie der Lebensdauer der Eizelle festgelegt. Spermien können zwischen 3 und 5 Tagen im Körper einer Frau überleben und zeugungsfähig sein. Daher kann die zeitliche Abstimmung des Geschlechtsverkehrs auf die fruchtbaren Tage vor dem Eisprung auch zu einer Schwangerschaft führen.

Eisprung & Zyklusphasen

Der Zyklus einer Frau beginnt am ersten Tag der Regelblutung und geht bis zum letzten Tag vor der nächsten Regelblutung. Die Dauer beträgt meist zwischen 21 und 35 Tagen, der Durchschnitt liegt bei 28 Tagen.

Die erste Zyklushälfte beginnt mit der Follikelphase, mit dem ersten Tag der Regelblutung und endet quasi mit der Ovulationsphase. Der Eisprung wird ungefähr in der Mitte des Zyklus ausgelöst. In dieser Phase reift eine neue Eizelle in einem der beiden Eierstöcke heran. Das Hormon Östrogen sorgt außerdem dafür, dass die Gebärmutterschleimhaut auf eine mögliche Einnistung einer befruchteten Eizelle vorbereitet ist.

Der Eisprung leitet dann die zweite Zyklushälfte ein, in der das Hormon Progesteron, auch Gelbkörperhormon genannt, eine wichtige Funktion hat. In der Gelbkörper- oder Lutealphase bereitet es die Gebärmutter auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Die Konzentration des Hormons steigt kurz nach dem Eisprung stark an. Das lässt sich mit einem Anstieg der Körpertemperatur nachweisen.

Wenn keine Befruchtung stattgefunden hat, sinkt der Hormonspiegel wieder ab. Die Gebärmutterschleimhaut und die Eizelle werden mit der einsetzenden Menstruationsblutung ausgestoßen und es beginnt ein neuer Zyklus.

Sollte eine Befruchtung stattgefunden haben, teilt sich die Eizelle und nistet sich etwa am sechsten Tag nach der Verschmelzung mit der Samenzelle in der Gebärmutterschleimhaut ein und ein neues Leben beginnt.

In folgendem Artikel erfährst du mehr über den Zyklus der Frau sowie die Zykluslänge und Zyklusstörungen.

Fruchtbare Tage berechnen

Viele Frauen bemerken ihren Eisprung so ganz und gar nicht. Die verschiedenen Anzeichen und Eisprung-Symptome sind dabei oft von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich. Einige der Anzeichen wie beispielsweise der Mittelschmerz treten erst nach dem Eisprung auf, sodass sie für die Bestimmung der fruchtbaren Tage davor nicht besonders hilfreich sind.

Diese lassen sich mit Kalendermethode (Knaus-Ogino-Methode) oder anhand der Basaltemperatur errechnen. Genauer lassen sich die fruchtbaren Tage zusätzlich anhand von bestimmten Symptomen ermitteln, wie veränderter Ausfluss sowie ein weicher, offener Muttermund und einen erhöhten Spiegel des Luteinisierenden Hormons (LH) und. Letztere erhöht sich in etwa 24 Stunden vor dem Eisprung und lässt sich mit einem einfachen Urintest aus der Apotheke nachweisen (Ovulationstest).

Eisprungrechner: Kann man die Fruchtbare Tage auch bei unregelmäßigem Zyklus ermitteln?

Bei unregelmäßigen Zyklen ist die Kalendermethode recht ungenau. Besser funktioniert es mit der Messung der Basaltemperatur, mit der Symptothermale Methode oder mit einem Ovulationstest.

Bei einem Kinderwunsch ist es immer zielführender, wenn mehrere Faktoren berücksichtigt werden. Am besten lassen sich die fruchtbaren Tage berechnen, wenn der weibliche Zyklus mit allen individuellen körperlichen Symptomen über eine längere Zeitspanne hinweg beobachtet und dokumentiert wird - vor allem Zyklusdauer Zeitpunkt und Dauer der Regelblutung sowie Zervixschleimbeschaffenheit und Basaltemperatur.

Statt einem Kalender, gibt es auch diverse Apps, die helfen die fruchtbaren Tage zu berechnen. Oder frau investiert in einen kleinen Fruchtbarkeitscomputer.

Tipps für Frauen/ Paare, die schwanger werden wollen